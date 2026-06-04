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Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έκανε τούρτα έκπληξη στην Αλεξάνδρα Νίκα για τα γενέθλιά της – Στο πλευρό τους και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Το ζευγάρι μετρά αντίστροφα για τη γέννηση της κόρης τους
Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός
Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός / NDP Photo
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Μία πολύ χαρούμενη ημέρα είναι η σημερινή, για την Αλεξάνδρα Νίκα, καθώς έχει τα γενέθλιά της. Ο αγαπημένος της, Κωνσταντίνος Αργυρός, που μετρούν αντίστροφα για να φέρουν στον κόσμο το δεύτερο τους παιδί, φρόντισε ήδη από το βράδυ της Τετάρτης 03.06.2026, να την γιορτάσει κάνοντάς της μια τούρτα έκπληξη.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός με την Αλεξάνδρα Νίκα, θα κρατήσουν σε λίγο καιρό στην αγκαλιά τους την κορούλα τους και βρέθηκαν στην εκδήλωση της Σίλιας Κριθαριώτη και Νίκου Τσάκου, που έκαναν στο σπίτι τους και μάλιστα μεταξύ των καλεσμένων ήταν και η Aμερικανίδα πρέσβης στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η βραδιά ήταν γεμάτη μουσική, χαμόγελα και όμορφες στιγμές, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό να δίνει τον ρυθμό και να ανεβάζει το κέφι των καλεσμένων. Η ατμόσφαιρα ήταν ζεστή και γιορτινή, με όλους να απολαμβάνουν τη μοναδική αυτή βραδιά.

Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς ήταν όταν ένας άνδρας μπήκε στην αίθουσα κρατώντας μια εντυπωσιακή τούρτα. Την άφησε μπροστά στην Αλεξάνδρα Νίκα, ενώ ο Κωνσταντίνος Αργυρός της τραγουδούσε το γενέθλιο τραγούδι, χαρίζοντάς της μια συγκινητική έκπληξη που κέρδισε το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκόμενων.

Στιγμιότυπα από τη βραδιά μοιράστηκε η Σίλια Κριθαριώτη μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, με την ίδια να ποζάρει και να χορεύει χαρούμενη, δίπλα από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αναφέροντας ότι γιορτάζουν «την πριγκίπισσά τους», Αλεξάνδρα Νίκα.

Το ζευγάρι διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής του, καθώς τον Νοέμβριο του 2024 υποδέχθηκε τον γιο του, τον μικρό Βασίλη. Η ευτυχία τους μάλιστα μεγαλώνει ακόμη περισσότερο, αφού σε λίγο καιρό η οικογένειά τους θα αποκτήσει ένα ακόμη μέλος, με την κόρη τους να αναμένεται να έρθει σύντομα στον κόσμο.

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