Η Άννα Βίσση ερμήνευσε το «Αιγαίο» στο πάρτι της ναυτιλιακής εταιρίας του Γιάννη Κούστα και ξεσήκωσε το κοινό

Την πιο ξεχωριστή μουσική βραδιά παραχώρησε η Άννα Βίσση σε όσους ήταν καλεσμένοι στο καθιερωμένο πάρτι της ναυτιλιακής εταιρείας Danaos του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα, το οποίο πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 3 Ιουνίου, στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων 2026, με προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό και κοινωνικό χώρο να δίνουν το παρόν.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια, Άννα Βίσση που έχει στενή προσωπική σχέση με τον Γιάννη και τη Δήμητρα Κούστα, ερμήνευσε τις επιτυχίες της αλλά και το καινούριο της τραγούδι, το «Αιγαίο», ξεσηκώνοντας που παρευρισκόμενους.

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Μεταξύ άλλων, η Άννα Βίσση αναφέρθηκε και στο νέο επαγγελματικό της βήμα, το Αθηνών Αρένα, το οποίο αναλαμβάνει σε συνεργασία με τη Δήμητρα Κούστα μέσω της εταιρείας D&A και θα αποτελέσει τη νέα καλλιτεχνική της στέγη από την επόμενη σεζόν.

Η Άννα Βίσση μίλησε για τους κουμπάρους της χαρακτηρίζοντάς τους ως οικογένεια, ενώ δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για τη στήριξη που δέχεται από τους ίδιους και για τη μεγάλη ευθύνη που αισθάνεται απέναντι στο νέο αυτό εγχείρημα.

«Ετοιμάζουμε, όπως ξέρετε, το Αθηνών Αρένα. Τραγουδάω οικογενειακά. Είμαι μέλος πλέον της οικογένειας, έχω βαφτίσει ένα παιδί-θαύμα, αλλά αγαπάω και τα άλλα παιδιά πάρα πολύ. Είναι σαν δικά μου.

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Οι άνθρωποι αυτοί είναι φίλοι μου, με στηρίζουν όσο, δεν θέλω να πω κανένας, σε όλη μου την καριέρα, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουν για μένα είναι πάρα πολύ σπουδαίο για να μπορέσω εγώ να δείξω κάποια άλλα πράγματα. Περισσότερα από αυτά που σας έχω δώσει μέχρι τώρα. Η Δήμητρα επιμελείται όλων αυτών των πραγμάτων που βλέπετε», δήλωσε, μεταξύ άλλων, η Άννα Βίσση.

Τέλος η Άννα Βίσση ευχαρίστησε δημόσια τον Γιάννη και τη Δήμητρα Κούστα για τη στήριξη τους, πριν ξεσηκώσει το κοινό με το μουσικό της πρόγραμμα.