Σύλβια Δεληκούρα: «Δεν κυνηγούσα πρωταγωνιστικούς ρόλους»

Καλεσμένη βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης (04.06.2026) στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» η Σύλβια Δεληκούρα. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τη ζωή, την καριέρα της, την αποχή της απο το χώρο και τις επιλογές της που τελικά τις «πλήρωσε».

«Μετά τη γέννηση του παιδιού μου, έμεινα πέντε χρόνια εκτός. Είναι δύσκολο να ξαναμπείς στα πράγματα», είπε αρχικά η Σύλβια Δεληκούρα.

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Η Σύλβια Δεληκούρα πρόσθεσε στη συνέχεια: «Του χρόνου θα είμαι σε μια σειρά στην ΕΡΤ, πέρασα από κάστινγκ. Είναι σωστό ο ηθοποιός να κάνει κάστινγκ, δεν έχω πρόβλημα με αυτό.

Εάν δω αδικία θα μιλήσω, δεν θα κάτσω ήσυχη. Το έχω κάνει στο παρελθόν. Έχω δει αδικία και έχω μιλήσει και το έχω “πληρώσει” κιόλας αυτό, σε δουλειά και σε κανάλι.

Δεν κυνηγούσα πρωταγωνιστικούς ρόλους, προτιμούσα να κάνω έναν ωραίο ρόλο και να είναι δεύτερος. Όλοι οι ρόλοι μου έχουν δώσει κάτι και έχω δώσει κι εγώ κομμάτια από τον εαυτό του. Αγάπησα πολύ την Άσπα από το “Θα βρεις τον δάσκαλό σου”. Ήταν πολύ δύσκολος ρόλος, η κωμωδία είναι πιο δύσκολη από το δράμα».