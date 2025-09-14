Γιώργος Καράβας: «Δεν υπάρχει “τέλειος” γάμος, υπάρχουν αγάπη, σεβασμός και καθημερινή προσπάθεια»

«Με τη γυναίκα μου έχουμε καταφέρει να κρατάμε τη σχέση μας ζωντανή, με αλήθεια και χιούμορ», αποκάλυψε ο Γιώργος Καράβας.

Για την σχέση με την σύζυγο του, Ραφαέλα και την αντίδραση που εκείνη είχε όταν της ανακοίνωσε πως θα παρουσιάσει το Exathlon μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Καράβας στη νέα συνέντευξη που έδωσε στο ένθετο Τύπος Tv.

Το γνωστό μοντέλο εξήγησε πως η οικογένειά του τον στηρίζει σε κάθε του απόφαση.

Η σύζυγος και τα παιδιά πως αντέδρασαν όταν τους ανακοίνωσες ότι θα φύγεις;

Με στήριξαν από την πρώτη στιγμή. Φυσικά υπήρξε συγκίνηση, γιατί μιλάμε για αρκετό καιρό μακριά, αλλά η αγάπη και η κατανόηση τους είναι η δύναμη μου.

Έχετε βρει το μυστικό για τον τέλειο γάμο με τη Ραφαέλα;

Δεν υπάρχει “τέλειος” γάμος, υπάρχουν αγάπη, σεβασμός και καθημερινή προσπάθεια. Με τη γυναίκα μου έχουμε καταφέρει να κρατάμε τη σχέση μας ζωντανή, με αλήθεια και χιούμορ.

Ο Γιώργος πως είναι πίσω από τις κάμερες και τα φώτα;

Ακριβώς ο ίδιος. Δεν μου αρέσουν οι διπλές προσωπικότητες. Όπως με βλέπει ο κόσμος στην τηλεόραση, έτσι είμαι και στην καθημερινότητα μου.