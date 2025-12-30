Γιώργος Καράβας – Ραφαέλα Ψαρρού: Χριστουγεννιάτικο road trip στην Ευρώπη μαζί με τα παιδιά τους

Ο Γιώργος Καράβας και η Ραφαέλα Ψαρρού έκαναν ένα οικογενειακό road trip για τις διακοπές των Χριστουγέννων, έχοντας μαζί τα παιδάκια τους.

Την αποκάλυψη έκανε το ζευγάρι μέσα από αναρτήσεις στα social media, με τη Ραφαέλα Ψαρρού να ενημερώνει τους διαδικτυακούς της φίλους σε κάθε τους στάση και τον Γιώργο Καράβα στο τιμόνι!

Η διαδρομή τους ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια πέρασαν από Βελιγράδι, Κροατία, Σλοβενία και Σλοβακία. Στα περισσότερα μέρη δεν σταματούσαν για πολύ, απλώς ξεκουράζονταν λίγο και απολάμβαναν την αλλαγή τοπίου, συνεχίζοντας το ταξίδι τους με χαρά και ενθουσιασμό.

Τελικά, κατέληξαν στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας, όπου και εγκαταστάθηκαν για να περάσουν τις γιορτές. Εκεί, οι φωτισμένες πλατείες, οι παραδοσιακές χριστουγεννιάτικες αγορές και η παραμυθένια ατμόσφαιρα της πόλης τους χάρισαν στιγμές ζεστασιάς και οικογενειακής θαλπωρής.

Ενθουσιασμένοι από τις ομορφιές της πόλης, δεν σταμάτησαν να δημοσιεύουν φωτογραφίες και βίντεο, δίνοντάς μας μια μικρή γεύση από το ταξίδι τους.

Ο έρωτας του Γιώργου Καράβα και της Ραφαέλας Ψαρρού ήταν, όπως έχουν αποκαλύψει οι ίδιοι, κεραυνοβόλος. Είναι παντρεμένοι και μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Φίλιππο και την Καλλιόπη.