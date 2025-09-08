Lifestyle

Γιώργος Λάγιος: «Είναι μερικές κατηγορίες ανθρώπων που απαγορεύεται να γίνουν γονείς και πρέπει να στειρωθούν»

«Πρέπει όλοι να αξιολογούνται πριν γίνουν γονείς», διευκρίνισε ο γνωστός ψυχολόγος
«Επιβεβαιώνομαι κάθε μέρα με τα εγκλήματα που συμβαίνουν και με τις κακοποιήσεις των παιδιών», είπε ο Γιώργος Λάγιος.

Συνέντευξη στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα» του ΑΝΤ1, παραχώρησε το πρωί της Δευτέρας (08.09.2025) ο Γιώργος Λάγιος. Ο γνωστός ψυχολόγος μίλησε για το δικαίωμα του ανθρώπου να κάνει παιδιά αλλά και τις αμέτρητες καταγγελίες που έχουν γίνει για την κακοποίηση των παιδιών.

Ο Γιώργος Λάγιος εξήγησε πως για εκείνον δεν έχει δικαίωμα κάθε άνθρωπος να κάνει παιδί και κάποιοι μάλιστα θα έπρεπε να έχουν στειρωθεί.

«Η ειρωνεία που έχω είναι άμυνα, δεν είμαι τόσο αλαζόνας όσο θεωρούν ότι είμαι. Η μεγαλύτερη βλακεία που άκουσα είναι πως είναι δικαίωμα του ανθρώπου να κάνει παιδιά. Επιβεβαιώνομαι κάθε μέρα με τα εγκλήματα που συμβαίνουν και με τις κακοποιήσεις των παιδιών», είπε αρχικά.

«Πρέπει όλοι να αξιολογούνται πριν γίνουν γονείς. Είναι μερικές κατηγορίες ανθρώπων που απαγορεύεται να γίνουν γονείς και πρέπει να στειρωθούν», συνέχισε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Λάγιος.

