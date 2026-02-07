Γιώργος Λάγιος: Έπασχα από ανηδονία σε μεγάλο βαθμό και ακόμη πάσχω

«Από την ώρα που ξεκίνησα να δουλεύω, κατάλαβα ότι είμαι σε έναν δρόμο που έχουν χαράξει άλλοι για μένα», δήλωσε ο Γιώργος Λάγιος σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Παράλληλα, ο Γιώργος Λάγιος, μιλώντας στο περιοδικό Hello και τον δημοσιογράφο Γιάννη Βίτσα, αναφέρθηκε στους λόγους που τον οδήγησαν να ασχοληθεί με την ψυχολογία αλλά και στη στιγμή που αισθάνθηκε μη χαρούμενος με τη ζωή του.

«Όλοι όσοι ασχολούνται με την ψυχολογία θέλουν να λύσουν κάτι δικό τους. Το ίδιο συνέβη και σε μένα. Έπασχα από ανηδονία σε μεγάλο βαθμό και ακόμη πάσχω – ευτυχώς όχι στον ίδιο βαθμό. Αυτοαποκαλούμαι “ανηδονιστής”.

Οπότε, δημιουργώ στην καθημερινότητα μου καταστάσεις που εκκρίνουν ντοπαμίνη, η οποία αποτελεί τον κύριο εχθρό της. Η ανηδονία είναι σύμπτωμα κατάθλιψης. Αν την αφήσεις, μπορεί να εξελιχθεί. Νιώθεις ότι δεν βρίσκεις ευχαρίστηση σε τίποτα», εξομολογήθηκε ο γνωστός ψυχολόγος.

«Από την ώρα που ξεκίνησα να δουλεύω, κατάλαβα ότι είμαι σε έναν δρόμο που έχουν χαράξει άλλοι για μένα. Πρέπει να σπουδάσεις, να βγάλεις λεφτά, να πετύχεις. Έκανα όλα όσα “πρεσβεύει” η κοινωνία, αλλά συνειδητοποίησα ότι δεν ήμουν χαρούμενος. Άρχισα, λοιπόν, να ψάχνομαι μόνος μου, να κάνω την ψυχική μου ενδοσκόπηση», πρόσθεσε ο Γιώργος Λάγιος.