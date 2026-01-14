Γιώργος Λιάγκας: «Δυστυχώς τραβάω μεγάλο ζόρι» είπε για την κατάσταση της υγείας του μετά το ατύχημα

Ο Γιώργος Λιάγκας μίλησε εκ νέου μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 που παρουσιάζει, για τον τραυματισμό του μετά από ατύχημα στο σπίτι. Όπως είπε, το πρωί της Τετάρτης (14-01-2026) πηγαίνει καλύτερα αλλά οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει συνεχίζονται.

Ο παρουσιαστής είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο και την Τετάρτη (07-01-2026) δεν μπόρεσε να καλημερίσει τους τηλεθεατές από την εκπομπή του. Ο Τάσος Τεργιάκης ανέλαβε καθήκοντα κεντρικού παρουσιαστή και ανέφερε πως ο Γιώργος Λιάγκας είχε ένα μικρό ατύχημα. Από την επόμενη μέρα, ο παρουσιαστής επέστρεψε κανονικά στα καθήκοντά του, μπροστά στις κάμερες.

«Η ζημιά του χτυπήματος μέρα με την μέρα γίνεται καλύτερα. Επειδή όμως εγώ έχω μια στραβή σπονδυλική στήλη και μια έντονη σκολίωση από μικρός, όλο αυτό το πράγμα με το χτύπημα μου δημιούργησε μεγαλύτερο πρόβλημα. Κάτι πιέστηκε, δεν ξέρω τι και όταν περπατάω παραπάνω από 10-15 βήματα, το αριστερό μου μέρος και το αριστερό μου πόδι, μουδιάζει και δεν έχει καθόλου δύναμη», εξήγησε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

«Δυστυχώς τραβάω μεγάλο ζόρι και δεν ξέρω πως θα… άστα να πάνε. Και πήγα και σε έναν γιατρό χθες που μου είπε κάποια πράγματα για το μέλλον που δεν είναι και πολύ ευοίωνα, τελοσπάντων. Άμα δεν βρω λύση δεν με βλέπω καλά», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Λιάγκας, ενώ ετοιμαζόταν το πρωί της Τετάρτης να αναχωρήσει για το στούντιο της εκπομπής, γλίστρησε στις σκάλες του σπιτιού του και έπεσε, χτυπώντας άσχημα κυρίως στα πλευρά και στη μέση. Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκαν ελαφριά ραγίσματα στη μέση, χωρίς να απαιτείται χειρουργική επέμβαση.