Γιώργος Λιάγκας και Μαρία Αντωνά στον Νίκο Οικονομόπουλο – Εικόνες από το καμαρίνι του τραγουδιστή

Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά κάθισαν σε ένα από τα πρώτα τραπέζια του νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται ο Νίκος Οικονομόπουλος και έδειχναν να το απολαμβάνουν. Στο τραπέζι τους ήταν και συνεργάτες του παρουσιαστή, από την εκπομπή που παρουσιάζει στον ΑΝΤ1.

Μετά το πρόγραμμα, Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά ανέβηκαν στο καμαρίνι του Νίκου Οικονομόπουλου, για να του ευχηθούν από κοντά για την ονομαστική του γιορτή, καθώς είχαν περάσει τα μεσάνυχτα.

Το ζευγάρι έβγαλε φωτογραφίες μαζί του, ενώ ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά του ευχήθηκαν (και) διαδικτυακά μέσα από αναρτήσεις στα προσωπικά τους social media.

«Εδώ με τον εορτάζοντα», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας δίνοντας ευχές στον Νίκο Οικονομόπουλο για τη γιορτή του.

Όπως φαίνεται από τις εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν, στην παρέα ήταν και η Δέσποινα Καμπούρη. Ο Νίκος Οικονομόπουλος προσπαθεί για ακόμα μια χρονιά να κυριαρχήσει στη νυχτερινή ζωή της Αθήνας και το νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται, είναι γεμάτο ασφυκτικά, σε κάθε του εμφάνιση.

Αξίζει να σημειωθεί πως μόλις λίγες μέρες πριν ο Νίκος Οικονομόπουλος είχε παραχωρήσει μια μεγάλη τηλεοπτική συνέντευξη στον παρουσιαστή και το «Πρωινό».