Lifestyle

Γιώργος Λιάγκας και Μαρία Αντωνά στον Νίκο Οικονομόπουλο – Εικόνες από το καμαρίνι του τραγουδιστή

Ο Νίκος Οικονομόπουλος άκουσε ευχές για την ονομαστική γιορτή του μετά το τέλος του προγράμματός του
Μαρία Αντωνά και Γιώργος Λιάγκας
Μαρία Αντωνά και Γιώργος Λιάγκας / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά κάθισαν σε ένα από τα πρώτα τραπέζια του νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται ο Νίκος Οικονομόπουλος και έδειχναν να το απολαμβάνουν. Στο τραπέζι τους ήταν και συνεργάτες του παρουσιαστή, από την εκπομπή που παρουσιάζει στον ΑΝΤ1.

Μετά το πρόγραμμα, Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά ανέβηκαν στο καμαρίνι του Νίκου Οικονομόπουλου, για να του ευχηθούν από κοντά για την ονομαστική του γιορτή, καθώς είχαν περάσει τα μεσάνυχτα.

Το ζευγάρι έβγαλε φωτογραφίες μαζί του, ενώ ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά του ευχήθηκαν (και) διαδικτυακά μέσα από αναρτήσεις στα προσωπικά τους social media.

«Εδώ με τον εορτάζοντα», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας δίνοντας ευχές στον Νίκο Οικονομόπουλο για τη γιορτή του.

Όπως φαίνεται από τις εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν, στην παρέα ήταν και η Δέσποινα Καμπούρη. Ο Νίκος Οικονομόπουλος προσπαθεί για ακόμα μια χρονιά να κυριαρχήσει στη νυχτερινή ζωή της Αθήνας και το νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται, είναι γεμάτο ασφυκτικά, σε κάθε του εμφάνιση.

Γιώργος Λιάγκας και Νίκος Οικονομόπουλος
Γιώργος Λιάγκας και Νίκος Οικονομόπουλος
Γιώργος Λιάγκας, Μαρία Αντωνά, Νίκος Οικονομόπουλος και Δέσποινα Καμπούρη
Γιώργος Λιάγκας, Μαρία Αντωνά, Νίκος Οικονομόπουλος και Δέσποινα Καμπούρη

Αξίζει να σημειωθεί πως μόλις λίγες μέρες πριν ο Νίκος Οικονομόπουλος είχε παραχωρήσει μια μεγάλη τηλεοπτική συνέντευξη στον παρουσιαστή και το «Πρωινό».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
104
101
95
75
54
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Το νέο look της Σίντνεϊ Σουίνι που άναψε φωτιές: Υιοθετεί το «πρόσωπο MAGA» ή απολαμβάνει το παιχνίδι της δημοσιότητας
Μετά τη διαμάχη για τη διαφήμιση της American Eagle, η Σίντνεϊ Σουίνι βρίσκεται συνεχώς υπό μικροσκόπιο — και η τελευταία τηλεοπτική της εμφάνιση άναψε ξανά τη συζήτηση για το τι υποδηλώνει το στυλ της
Sydney Sweeney
Newsit logo
Newsit logo