Γιώργος Λιάγκας: Ο Πέτρος Φιλιππίδης, μαθαίνω από κοινούς γνωστούς, ότι με κατηγορεί ότι υποστηρίζω τα θύματα

Ο Πέτρος Φιλιππίδης παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μετά το τέλος της πολύκροτης δίκης του σε δεύτερο βαθμό και ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στα όσα συμβαίνουν και στις διαρροές που απέδωσε στην πλευρά του ηθοποιού.

Ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε πως ο Πέτρος Φιλιππίδης υπήρξε φίλος του στο παρελθόν. Μαθαίνει, όπως ανέφερε ο παρουσιαστής, πως ο ηθοποιός τον κατηγορεί ότι υποστήριξε τις καταγγέλλουσες. «Δεν υποστηρίζω κανέναν» είπε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1.

«Έχω κατηγορηθεί από όλα τα μέρη ότι παίρνω τη μεριά του άλλου. Εγώ κοιμάμαι ήσυχος. Δεν πήρα τη μεριά κανενός. Αν παίρνω μία μεριά πάντα, είναι τη μεριά του ανθρώπου που έχει υποστεί βία από κάποιον άλλον. Εγώ με τον Πέτρο Φιλιππίδη έχω κάνει παρέα και θα μπορούσα να βγαίνω και να λέω το ένα και το άλλο. Έχω κάνει παρέα και δεν το παίρνω πίσω. Δεν είμαι από τους ανθρώπους κ…τούμπας και να πω ότι δεν έκανα παρέα» ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Στη συνέχεια, συμπλήρωσε: «Μου έλεγαν όλοι να σβήσω τη φωτογραφία από την πρεμιέρα που έχω στο Instagram μου. Έλεγα γιατί; Αφού είναι η ζωή μου. Είχα πάει στην πρεμιέρα. Ούτε τώρα που είναι ένοχος την έχω σβήσει».

«Δεν μου μιλάει λοιπόν κανένας δικηγόρος της άλλης πλευράς, γιατί θεωρούν ότι έχω υποστηρίξει τον Πέτρο Φιλιππίδη. Ο Πέτρος Φιλιππίδης, μαθαίνω από κοινούς γνωστούς, ότι με κατηγορεί ότι υποστηρίζω τα θύματα. Δεν υποστηρίζω κανέναν. Οφείλω ως Έλληνας πολίτης, να σεβαστώ τη δικαιοσύνη που λέει ότι τα έκανε αυτά ο Πέτρος Φιλιππίδης».

Δείτε στο βίντεο τα όσα ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας, κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τη δικηγόρο του Πέτρου Φιλιππίδη, Κική Πακιρτζίδου.

Ο δικηγόρος του ηθοποιού που καταδικάστηκε για δύο απόπειρες βιασμού, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, παραμένει στο πλευρό του πελάτη του και μαζί σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις τους.