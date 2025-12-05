Γιώργος Λιβάνης για την κριτική του Πέτρου Κωστόπουλου: Θεωρώ ότι ήταν ένας ρόλος

Γιώργος Λιβάνης και Πέτρος Κωστόπουλος είχαν γνωριστεί μέσα από το «Greek Idol» του 2011, όταν ο εκδότης είχε απορρίψει τον τραγουδιστή. Τα επόμενα χρόνια οι δυο τους έτυχε να συναντηθούν ξανά, αλλά ποτέ όπως φαίνεται δεν ξεπεράστηκαν τα όσα έγιναν στο talent show.

Ο Γιώργος Λιβάνης βρέθηκε στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» που μεταδόθηκε την Πέμπτη (04-12-2025) και μίλησε για εκείνη την κόντρα. Θεωρεί πως ο Πέτρος Κωστόπουλος έπαιζε ένα ρόλο στο μουσικό ριάλιτι.

«Νομίζω πως δεν έχει κρατήσει την ίδια γνώμη με τότε ο Πέτρος Κωστόπουλος. Τον έχω δει σε δυο, τρεις κοινωνικές εκδηλώσεις, έχουμε πει γεια. Να σου πω κάτι; Θεωρώ ότι ήταν ένας ρόλος. Κάτι έπρεπε να πούνε τότε. Νομίζω ότι ξέφυγε λίγο η κριτική που μου έκανε.

Κι επειδή μετά ήθελε να πείσει, έβαζε κι άλλα επιχειρήματα και του έλεγε η Έλλη Κοκκίνου, “δεν είναι αυτό που λες”. Αλλά εντάξει οκ. Θα σου πω κάτι, είναι γούστα οι φωνές. Τέλος πάντων, τον έχω μπλοκάρει», είπε ο Γιώργος Λιβάνης καλεσμένος στη late night εκπομπή του ΣΚΑΪ.

Μια από τις πιο ξεχωριστές μέρες της σχέσης και πιθανότατα της ζωής τους έζησαν το απόγευμα της Κυριακής (05-10-2025) ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη. Ο γάμος τους σε κτήμα στη Βαρυμπόμπη ήταν παραμυθένιος και βρήκε κοντά στο ζευγάρι τους στενούς συγγενείς και μια σειρά από καλούς φίλους τους. Αμέσως μετά ακολούθησε η βάφτιση του παιδιού τους.