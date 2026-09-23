Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτός είναι ο ανιψιός του αείμνηστου καλλιτέχνη που κληρονόμησε το ταλέντο του στη μουσική

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε πρόωρα και αναπάντεχα από τη ζωή, με τους στενούς συγγενείς του να παραμένουν συντετριμμένοι. Ανάμεσά τους και ο ανιψιός του αείμνηστου καλλιτέχνη, ο Βασίλης Ζιώγας. Είναι γιος του πρώτου ξαδέρφου του τραγουδιστή, ο οποίος – όπως φαίνεται – κληρονόμησε το ταλέντο του θείου του στη μουσική. Η συγκινητική ερμηνεία του, λίγες μέρες μετά τον θάνατο που «πάγωσε» τη χώρα, τον έφερε στο προσκήνιο.

Ο ανιψιός του καλλιτέχνη αγαπάει τη μουσική και έχει ταλέντο. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στο πλευρό του Βασίλη Ζιώγα ξεκαθαρίζουν πως σκοπός του δεν είναι να παρουσιαστεί ως ο «νέος Γιώργος Μαζωνάκης». Ο θείος του άφησε τη δική του, ξεχωριστή σφραγίδα στο ελληνικό τραγούδι και η καλλιτεχνική του παρουσία παραμένει μοναδική. Ο νεαρός θέλει να χαράξει τη δική του αυτόνομη πορεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ταλέντο, σύμφωνα με τους δικούς του ανθρώπους, συνοδεύεται από ήθος, ευγένεια και ποιότητα χαρακτήρα. Στοιχεία για τα οποία ήταν ιδιαίτερα περήφανος ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο Βασίλης Ζιώγας τράβηξε τα βλέμματα στο Instagram, μέσα από ένα βίντεο, στο οποίο ερμηνεύει το «Ώρες Μικρές».

Στο μήνυμα που συνοδεύει το βίντεο αναφέρεται: «Το DNA συνεχίζεται… Βασίλη, είναι κρίμα που ο θείος σου δεν είναι εδώ για να σε ακούσει να του αφιερώνεις αυτό το τραγούδι. Δεν πρόλαβες… όμως είμαι σίγουρος πως θα ήταν πολύ περήφανος για σένα.

Όχι μόνο για το ταλέντο σου, αλλά κυρίως για το ήθος, την ευγένεια και την ποιότητα του ανθρώπου που είσαι. Κι εμείς που έχουμε τη χαρά να σε καθοδηγούμε μουσικά, είμαστε ήδη πολύ περήφανοι για σένα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στόχος δεν είναι να γίνεις “ο νέος Γιώργος Μαζωνάκης” — εκείνος είναι μοναδικός και αξεπέραστος. Στόχος είναι να χαράξεις τη δική σου πορεία, με τη δική σου φωνή και τη δική σου ταυτότητα. Να γίνεις ο Βασίλης. Και μέσα από κάθε σου βήμα, να τον κάνεις περήφανο».

Τα σχόλια του κοινού εστίασαν στη χροιά και το συναίσθημα της φωνής του, με πολλούς να σημειώνουν ότι η καλλιτεχνική φλέβα και το ταλέντο είναι εμφανή στην οικογένεια.