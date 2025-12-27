Γιώργος Μαζωνάκης: «Φτάνει, σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου»

Το δικό του μήνυμα μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram έστειλε ο Γιώργος Μαζωνάκης χαρακτηρίζοντας το 2025 ως μια χρονιά δοκιμασίας.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μέσα από το βίντεό του στο Instagram ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη που έχει δείξει στο πρόσωπό του, αλλά έστειλε ξεκάθαρη προειδοποίηση σε όλους εκείνους που θεωρούν ότι ορίζουν τη ζωή του.

Οπως επισήμανε ο τραγουδιστής η υπομονή δεν ταυτίζεται με την αδυναμία, ενώ το βίντεο έχει τραβηχτεί με φόντο τη θάλασσα, ένα μέρος που συνήθιζε να επισκέπτονταν μαζί με τη σκυλίτσα του, την Αρίθα.

«Μια πολύ όμορφη καλημέρα από ένα μέρος που ερχόμουν και έτρεχα με την Αρίθα, το κορίτσι μου, το παιδί μου. Θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τον τρόπο που αντιδράσατε, που βγάλατε άποψη όλο αυτό το καιρό, όλο αυτό τον χρόνο, που ήταν ένας αρκετά δύσκολος χρόνος. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν χρονιά δοκιμασίας, δοκιμασίας από τον Θεό. Αν θα αλλαξοπιστήσω.

Θέλω να σας πω επίσης ένα τεράστιο ευχαριστώ που κάθε Πέμπτη και Σάββατο ζω ένα όνειρο. Θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου τα τελευταία 3-4 χρόνια, με αρκετές δυσκολίες αλλά και τεράστια δώρα… φτάνει. Φτάνει. Η υπομονή είναι αρετή, δε δηλώνει ηττοπάθεια. Άλλωστε, ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιο. Καλή χρονιά με πίστη. Καλή χρονιά σε όλους» αναφέρει στο βίντεό του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης τον τελευταίο καιρό βρέθηκε στο επίκεντρο αρχικά λόγω της δικαστικής διαμάχης με την αδελφή του Βάσω, για κάποιες οικονομικές διαφορές, γεγονός που έφερε ρήξη με όλη του την οικογένεια.

Στην πορεία, απασχόλησε τα Μέσα με την ακούσια νοσηλεία του στο Δρομοκαϊτειο, και την κορύφωση της διαμάχης με την οικογένειά του. Τις τελευταίες δε ημέρες, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήρθε και πάλι στο προσκήνιο λόγω της μήνυσης που υπέβαλλε εναντίον του ο 21χρονος Στέφανος Παπαδόπουλος, την ώρα που ο ίδιος ο τραγουδιστής έχει στραφεί νομικά εναντίον του επιχειρηματία νυχτερινού κέντρου για εκβιασμό.