Χριστίνα Πολίτη: Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έλεγε τι έκανε, σε άφηνε να τον πλησιάσεις όσο ήθελε εκείνος

Η Χριστίνα Πολίτη και ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξαν φίλοι, είχαν κάνει μαζί διακοπές και είχαν συναντηθεί σε δύσκολες περιόδους του καλλιτέχνη. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», το πρωί της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου του 2026, η κοσμικογράφος μίλησε για τον θάνατο του τραγουδιστή και θυμήθηκε στιγμές που έζησε κοντά του.

Όπως είπε η Χριστίνα Πολίτη, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας άνθρωπος που δεν άφηνε τίποτα στην τύχη. Έκανε πράξεις που ποτέ δεν θέλησε να «διαφημίσει». Επέλεγε τους καλύτερους συνεργάτες και αναζητούσε διαρκώς νέους καλλιτεχνικούς «δρόμους».

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Η Χριστίνα Πολίτη ανέφερε: «Είναι πολύ δύσκολο καμιά φορά, ξέρεις λέω “τι να βγαίνω να λέω κι εγώ, βγαίνει ο καθένας, λέει το μακρύ του και το κοντό του”, αλλά και οι συνεργάτες του μου λένε ότι έχω μια φωνή. Σκέφτομαι και πάντα τον έχω μέσα στο μυαλό μου. Τον είχα ρωτήσει. “Ρε Γιώργο λέω, όλο με ρωτάνε για εσένα”. “Θα τους απαντάς ένα πράγμα”. “Στην Ελλάδα μόνο ο Γιώργος ο Μαζωνάκης και το ξύδι είναι τοπ”. Μου απαντούσε κάτι τέτοια πράγματα.

Εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ άβολο ότι αρχίσαμε να μπερδεύουμε τη ζωή του με τον τρόπο που έφυγε, που τον βρήκα αυτό τον τρόπο που έφυγε πάρα πολύ άδικο, έτσι; Δεν μπορεί να μπερδεύουμε τον τρόπο που έζησε ένας άνθρωπος με τον τρόπο που πέθανε. Και πρέπει να μάθουμε ακριβώς τι έγινε. Δηλαδή μου είναι πάρα πολύ ανησυχητικό αυτό. Λέμε ήταν ροκ σταρ, αλλά δεν έφυγε σαν ροκ σταρ, έτσι; Είναι ένα σοκ στο σύστημα όλο αυτό και δεν ξέρω αν ήταν ένας κοινός άνθρωπος, αν αυτό θα έβγαινε προς τα έξω» είπε χαρακτηριστικά η Χριστίνα Πολίτη για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Σε άλλο σημείο, η Χριστίνα Πολίτη συμπλήρωσε: «Είχε μια τεράστια διαφορά από άλλους καλλιτέχνες. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σπάνιο αυτό που είχε. Είχε μια πραγματική ευαισθησία, ήταν πραγματικός καλλιτέχνης. Και αυτό που λες ότι έκανε πράγματα που δεν τα έλεγε. Γενικά δεν έλεγε τι έκανε ο Γιώργος. Και σε άφηνε να τον πλησιάσεις. Λες και είσαι κοντά του, αλλά σε άφηνε να τον πλησιάσεις όσο ήθελε εκείνος. Όταν δεν ήθελε, μπορούσε να σε σταματήσει.

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Δηλαδή εγώ πήγα πάρα πολύ κοντά του σε εποχές που με χρειάστηκε, όχι για να με χρησιμοποιήσει, γιατί ήξερε αυτός πάρα πολύ καλά να σε μετράει και να βλέπει τι καλό μπορεί να του δώσεις χωρίς να σε εκμεταλλεύεται. Αλλά δεν ήταν ο καλλιτέχνης που ζούσε με μια αυλή ή με ορισμένους ανθρώπους που του κάνανε τα θελήματα.

Ήθελε να τον νιώθεις και να τον αγαπάς, αλλά ήθελε να έχεις και επίπεδο. Δηλαδή ο στυλίστας του ήταν ο καλύτερος. Ήταν ξέρεις ο Καραπέτσας από τη Vogue και αυτός είχε πάντα τη δική του επιλογή. Δηλαδή μόνος του κατασκεύασε και έφτιαξε τον Γιώργο Μαζωνάκη. Δεν ήταν δημιούργημα κανενός. Έτσι, όλη αυτή η καλοσύνη που έβγαζε και το ότι βοηθούσε τον κόσμο δεν το έκανε για να γίνει αγαπητός στον κόσμο ή αρεστός στον κόσμο».