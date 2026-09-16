Ελένη Τσολάκη και Παύλος Πετρουλάκης γιορτάζουν την επέτειο γάμου τους με μια τρυφερή ανάρτηση

Μια ιδιαίτερα ξεχωριστή ημέρα είναι η 16η Σεπτεμβρίου για την Ελένη Τσολάκη, καθώς σήμερα είναι η επέτειος του γάμου της με τον Παύλο Πετρουλάκη. Το ζευγάρι συμπληρώνει εννέα χρόνια κοινής ζωής από την ημέρα που ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας, στις 16 Σεπτεμβρίου 2017.

Με αφορμή την επέτειο, η Ελένη Τσολάκη θέλησε να θυμηθεί εκείνη την όμορφη ημέρα και άνοιξε το άλμπουμ του γάμου της. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε ένα φωτογραφικό κολάζ με αγαπημένα στιγμιότυπα, στέλνοντας με τον δικό της τρόπο ένα τρυφερό μήνυμα στον σύζυγό της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«It’s been 9 years so far!!» έγραψε πάνω στις φωτογραφίες, προσθέτοντας μια καρδιά και χέρια σε στάση προσευχής.

Στα στιγμιότυπα, η παρουσιάστρια ποζάρει με το νυφικό της μπροστά στο ηλιοβασίλεμα, ενώ σε άλλες φωτογραφίες βλέπουμε τον πρώτο χορό του ζευγαριού και όμορφες λεπτομέρειες από τον γάμο τους, που παραμένουν ξεχωριστές ακόμη και εννέα χρόνια μετά.

Η Ελένη Τσολάκη και ο Παύλος Πετρουλάκης παντρεύτηκαν στις 16 Σεπτεμβρίου 2017, στον Άγιο Διονύσιο στο Island στη Βάρκιζα. Μετά το μυστήριο ακολούθησε η γαμήλια δεξίωση στο Island Residence, παρουσία αγαπημένων τους ανθρώπων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα χρόνια πέρασαν και η κοινή τους ζωή απέκτησε ένα ακόμη πιο όμορφο κεφάλαιο. Στις 27 Μαρτίου 2025 ήρθε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, ένα κοριτσάκι, κάνοντας το ζευγάρι για πρώτη φορά γονείς.

Η παρουσιάστρια έχει μιλήσει με ιδιαίτερη συγκίνηση τόσο για την εγκυμοσύνη της όσο και για τη μητρότητα και τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της ο ερχομός της κόρης της.

Τον περασμένο Ιούνιο, η Ελένη Τσολάκη και ο Παύλος Πετρουλάκης βάφτισαν τη μικρή τους στο Λαγονήσι και της έδωσαν το όνομα Μαρία. Το μυστήριο έγινε στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς και στενούς φίλους.

Έτσι, η φετινή επέτειος βρίσκει το ζευγάρι σε μια διαφορετική και ιδιαίτερα όμορφη περίοδο της ζωής του, καθώς πλέον γιορτάζει την κοινή του πορεία έχοντας στην αγκαλιά του και τη μικρή Μαρία.