Ο Γιάννης Κότσιρας τραγούδησε υπό βροχή και a cappella το «Τσιγάρο» για να ευχαριστήσει τον κόσμο στο Βεάκειο

Ο Γιάννης Κότσιρας αποφάσισε να ακυρώσει τη συναυλία στο Βεάκειο, το βράδυ της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου λόγω βροχής, όμως θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο που περίμενε υπό βροχή, με ένα ξεχωριστό τρόπο. Ο καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε a cappella το «Τσιγάρο», με τους θεατές που είχαν παραμείνει να ξεσπούν σε χειροκροτήματα.

Ο Γιάννης Κότσιρας και οι συνεργάτες του περίμεναν στο Βεάκειο να σταματήσει η βροχή αλλά με το πέρασμα της ώρας ο καιρός επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο. Ο καλλιτέχνης αποφάσισε να εμφανιστεί επί σκηνής και να ανακοινώσει στον κόσμο πως η συναυλία του δεν θα πραγματοποιηθεί.

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Ωστόσο πριν αποχωρήσει, ερμήνευσε χωρίς μουσική το «Τσιγάρο», ενώ οι θεατές παρακολουθούσαν με ανοιχτές ομπρέλες. Στη συνέχεια ο Γιάννης Κότσιρας ανέφερε: «Ο λόγος που περιμέναμε είναι γιατί είχαμε πρόβλεψη ότι δεν θα βρέξει και όντως βρέχει. Δεν θα σταματήσει δυστυχώς.

Συγγνώμη, θα πρέπει να την αναβάλουμε. Θα σας πούμε αύριο την ημερομηνία. Το μόνο που μπορώ να σας πω εγώ για να σας ευχαριστήσω που είσαστε εδώ…» είπε ο Γιάννης Κότσιρας και ξεκίνησε να ερμηνεύει, ενώ ο κόσμος τον χειροκροτούσε.

Η προγραμματισμένη συναυλία του Γιάννη Κότσιρα στο Βεάκειο Θέατρο για τα 30 χρόνια του στη δισκογραφία, η οποία αναβλήθηκε λόγω βροχής και κακοκαιρίας, θα πραγματοποιηθεί τελικά την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 στις 21:00.

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Τα ήδη εισιτήρια ισχύουν κανονικά. Όσοι επιθυμούν ακύρωση και επιστροφή των χρημάτων τους μπορούν να το πράξουν μέσω του συνδέσμου που στάλθηκε με email.

Ο καλλιτέχνης γιορτάζει τα 30 χρόνια του στη δισκογραφία με μια μεγάλη περιοδεία. Εκτός από το Βεάκειο στον Πειραιά, θα εμφανιστεί στη Λάρισα στις 18 Σεπτεμβρίου και στη Νέα Σμύρνη στις 23 Σεπτεμβρίου.