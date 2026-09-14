Γιώργος Μαζωνάκης: Η Πάολα στο λαϊκό προσκύνημα – Μαζί της ο πρώην σύζυγος και ο νυν σύντροφός της

Στα μαύρα η Πάολα, συντετριμμένη από την απώλεια του φίλου της. Ο Γιώργος Μαζωνάκης την είχε στηρίξει στο ξεκίνημα της καριέρας της και εκείνη δεν το ξέχασε ποτέ. Οι δύο καλλιτέχνες συνδέονταν με πολυετή φιλία και είχαν μοιραστεί την ίδια πίστα πέντε φορές σε επιτυχημένα σχήματα της νυχτερινής Αθήνας, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στη λαϊκή μουσική σκηνή της χώρας.

Για την Πάολα, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν απλά ένας συνάδελφος. Ήταν ένας άνθρωπος που εμπιστευόταν και «ακουμπούσε» πάνω του στα δύσκολα. Η τραγουδίστρια βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 14-09-2026( στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, εμφανώς συγκινημένη, για να τιμήσει τον πολυαγαπημένο της φίλο.

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Η τραγουδίστρια έφτασε συνοδευόμενη από τον Φώτη Ζογλοπίτη, πατέρα της κόρης της, Παολίνας, αλλά και από τον νυν σύντροφό της, Λάζαρο Βαφειάδη για να αποχαιρετήσει τον καλλιτέχνη.

Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, η κόρη της, Παολίνα Ζογλοπίτη, είχε αποχαιρετήσει δημόσια τον τραγουδιστή μέσα από ένα ιδιαίτερα προσωπικό μήνυμα στα social media, χαρακτηρίζοντάς τον «απόλυτο και μοναδικό σταρ» και σημείο αναφοράς της ελληνικής λαϊκής μουσικής.

Η Πάολα βρέθηκε στην παλιά γειτονιά του Γιώργου Μαζωνάκη, εκεί όπου χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για να τιμήσουν τη μνήμη του.