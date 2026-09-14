Η Σελίν Ντιόν επέστρεψε στη σκηνή: Δάκρυα, συγκίνηση και μεγάλες επιτυχίες σε μια ιστορική βραδιά στο Παρίσι

Ήταν μια βραδιά που περίμεναν με ανυπομονησία εκατομμύρια θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο. Η Σελίν Ντιόν επέστρεψε στη σκηνή για μια ολοκληρωμένη συναυλία, έξι και πλέον χρόνια μετά την τελευταία της εμφάνιση. Το βράδυ του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου του 2026 η Plénitude Arena στη Ναντέρ, έξω από το Παρίσι, έγινε το σκηνικό μιας βαθιά συγκινητικής επιστροφής.

Μπροστά σε περίπου 30.000 θεατές, η Σελίν Ντιόν έδωσε την πρώτη από συνολικά 26 συναυλίες που έχει προγραμματίσει στο Παρίσι. Για περισσότερες από δύο ώρες, η Ντιόν τραγούδησε 25 τραγούδια, αποδεικνύοντας ότι, παρά τη δύσκολη περιπέτεια με την υγεία της, είναι αποφασισμένη να επιστρέψει στη σκηνή. Η συγκίνηση ήταν εμφανής από τα πρώτα κιόλας λεπτά.

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Η Σελίν έκανε την είσοδό της στη σκηνή φορώντας μαύρη τουαλέτα, σταύρωσε τα χέρια μπροστά στο πρόσωπό της και άρχισε να τραγουδά το «On Ne Change Pas».

Μετά από έξι χρόνια η Σελίν Ντίον ανέβηκε και πάλι στη σκηνή / AP Photo / Aurelien Morissard

Δεν κατάφερε όμως να συγκρατήσει τα δάκρυά της. «Υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι δεν θα κλάψω. Δεν κρατάω τις υποσχέσεις μου», είπε χαμογελώντας στο κοινό, πριν εξηγήσει ότι τα δάκρυά της ήταν δάκρυα χαράς: «Είμαστε εδώ. Ήταν μια υπόσχεση. Στέκομαι στη σκηνή, σε αυτή την πόλη που αγαπώ τόσο πολύ. Ακούτε τους χτύπους της καρδιάς μου;».

Η Σελίν Ντιόν δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της / REUTERS / Sarah Meyssonnier

Η πρώτη ολοκληρωμένη συναυλία μετά το 2020

Η τελευταία ολοκληρωμένη συναυλία της Ντιόν είχε πραγματοποιηθεί στις 8 Μαρτίου 2020. Λίγο αργότερα, η πανδημία και στη συνέχεια τα σοβαρά προβλήματα υγείας της άλλαξαν τα πάντα.

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Το 2022 η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με σύνδρομο του δύσκαμπτου ανθρώπου (stiff-person syndrome), μια εξαιρετικά σπάνια νευρολογική πάθηση που μπορεί να προκαλεί έντονη μυϊκή δυσκαμψία και επώδυνους σπασμούς. Η ασθένεια την ανάγκασε να ακυρώσει την παγκόσμια περιοδεία της και να απομακρυνθεί από τη σκηνή.

Η ίδια είχε περιγράψει στο παρελθόν το τραγούδι με τη συγκεκριμένη πάθηση ως μια εμπειρία που έμοιαζε σαν να την «στραγγαλίζουν».

Η μεγάλη επιστροφή της Σελίν Ντιόν στη σκηνή / REUTERS / Sarah Meyssonnier

Κι όμως, το Σάββατο το βράδυ βρέθηκε μπροστά σε 30.000 ανθρώπους και τραγούδησε για 2 ώρες και 15 λεπτά.

«My Heart Will Go On» και οι μεγάλες επιτυχίες

Φυσικά, από το πρόγραμμα δεν θα μπορούσε να λείπει το τραγούδι που έχει ταυτιστεί όσο κανένα άλλο με την καριέρα της. Το «My Heart Will Go On», το εμβληματικό τραγούδι από τον «Τιτανικό», αποτέλεσε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς, με ολόκληρη την αρένα να τραγουδά μαζί της. Η Ντιόν ερμήνευσε επίσης το «The Power of Love», ενώ στο πρόγραμμα υπήρχαν και άλλες μεγάλες αγγλόφωνες επιτυχίες της, όπως τα «Beauty and the Beast» και «I’m Alive».

Το τελευταίο μάλιστα εντάχθηκε σε ένα ιδιαίτερο disco medley, μαζί με το «I Feel Love» της Donna Summer και το «Sweet Dreams (Are Made of This)» των Eurythmics.

Ένα από τα μεγαλύτερα φωνητικά στοιχήματα της βραδιάς ήταν φυσικά το «All by Myself».

Φορώντας μαύρη τουαλέτα με δερμάτινο κορσέ, η Ντιόν έφτασε σταδιακά στην περίφημη κορύφωση του τραγουδιού και απέδωσε την τελευταία, ιδιαίτερα απαιτητική νότα χωρίς μουσική συνοδεία.

Όταν τελείωσε, πήρε μια βαθιά ανάσα, χαμογέλασε και έδειξε εμφανώς συγκινημένη από το παρατεταμένο χειροκρότημα.

Η μεγάλη έκπληξη

Λίγο πριν από το τέλος της συναυλίας, η Σελίν Ντιόν έκανε μια επιλογή που κανείς δεν περίμενε

Ερμήνευσε την άρια «Ebben? Ne andrò lontana» από την όπερα La Wally του Alfredo Catalani, ένα έργο που έχει συνδεθεί έντονα με τη Μαρία Κάλλας.

Η Ντιόν εμφανίστηκε με ροζ φτερά, ενώ στη σκηνή έπεφτε τεχνητό χιόνι, δημιουργώντας μια σχεδόν κινηματογραφική εικόνα.

Η επιλογή είχε και ιδιαίτερο συμβολισμό. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, η τραγουδίστρια αποφάσισε να δοκιμάσει τη φωνή της σε ένα από τα πιο απαιτητικά κομμάτια της βραδιάς.

Και στις 23:14, λίγο πριν αποχωρήσει από τη σκηνή, η Σελίν Ντιόν είπε τα τελευταία λόγια της βραδιάς: «Σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μου. Σας αγαπώ».

REUTERS/Sarah Meyssonnier

REUTERS/Sarah Meyssonnier

REUTERS/Sarah Meyssonnier

REUTERS/Sarah Meyssonnier

REUTERS/Sarah Meyssonnier

REUTERS/Sarah Meyssonnier

REUTERS/Sarah Meyssonnier

REUTERS/Sarah Meyssonnier

Η Ντιόν θα κάνει 26 εμφανίσεις συνολικά, με 16 συναυλίες μέσα σε πέντε εβδομάδες και ακόμη 10 προγραμματισμένες για τον Μάιο του 2027.

Η τελευταία φορά που το γαλλικό κοινό την είχε δει να τραγουδά ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.