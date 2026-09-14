Γιώργος Μαζωνάκης: Βίσση, Λαζόπουλος, Σκορδά, Κοκκίνου, Nivo στη λαϊκή αγρυπνία – Όλοι οι διάσημοι που τον αποχαιρέτησαν

Δεν ήταν μόνο ο κόσμος που έσπευσε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, αλλά και πολλοί φίλοι του από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Όλοι είχαν να πουν μόνο καλά λόγια για τον Γιώργο Μαζωνάκη που έφυγε τόσο νωρίς από τη ζωή. Βουρκωμένοι οι φίλοι του έξω από την εκκλησία στη Νίκαια δυσκολεύονταν να πιστέψουν ότι δεν θα τον δουν ξανά.

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Ανάμεσα σε εκείνους που θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν ήταν η Άντζελα Δημητρίου, ο Λάκης Λαζόπουλος, η Φαίη Σκορδά, η Σάσα Σταμάτη, η Έλενα Χριστοπούλου μαζί με τη Βασιλική Ρούσσου, Εύη Καλογηροπούλου στενή φίλη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα έφτασε η Άννα Βίσση, ενώ το τελευταίο αντίο στον τραγουδιστή είπαν ο Θοδωρής Φέρρης, ο Σταμάτης Γονίδης και η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου.

Στην εκκλησία επίσης βρέθηκαν ο Nivo, ο Θέμης Αδαμαντίδης, Ανδρομάχη, ο Γιώργος Λιβάνης, η Έλλη Κοκκίνου, ο Πάνος Μουζουράκης, ο οποίος έφτασε μαζί με τη σύζυγό του Μαριλού Κόζαρη, καθώς και ο Χάρης Ακριτίδης.

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Ιδιαίτερα συγκινημένη, η Φαίη Σκορδά μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από τη λαϊκή αγρυπνία. Σε ένα από τα βίντεό της έγραψε μόλις λίγες λέξεις, οι οποίες ωστόσο αποτύπωσαν το συναίσθημά της: «Καλό ταξίδι μοναδικέ μας».

Ο Λάκης Λαζόπουλος έφτασε λίγο μετά τις 22.00, στη λαϊκή αγρυπνία.

Ο Χρήστος Χωμενίδης και ο Ανδρέας Λαγός έδωσαν, επίσης το παρών στη λαϊκή αγρυπνία.

Η Άντζελα Δημητρίου έφτασε εμφανώς συντετριμμένη, με τη συγκίνησή της να είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της. Η ίδια θέλησε να βρεθεί ανάμεσα στους ανθρώπους που αγαπούσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη και να τον αποχαιρετήσει από κοντά, σε μία βραδιά ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά.

Η Ελενα Χριστοπούλου

Η Εύη Καλογεροπούλου

Η Σάσα Σταμάτη

Παράλληλα, το «παρών» έδωσε και ο Πάνος Ρούτσι, ο πατέρας του Ντένις που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών.