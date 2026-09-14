Ο Λάκης Γαβαλάς για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Προσάραξε κάτω από βία σε άγνωστο λιμάνι»

Λάκης Γαβαλάς και Γιώργος Μαζωνάκης είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν και συνδέονταν με μια πολυετή φιλία. Ο θάνατος του τραγουδιστή προκάλεσε θλίψη στον σχεδιαστή μόδας. Με ανάρτησή του στο Instagram, αποχαιρέτησε τον άνθρωπο που έγραψε τη δική του ξεχωριστή ιστορία στο ελληνικό τραγούδι. «Καλή αντάμωση, απίθανε τύπε», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Λάκης Γαβαλάς περιμένει να μάθει τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του καλλιτέχνη. Οι λέξεις που χρησιμοποίησε στην ανάρτησή του, αποτυπώνουν σκέψεις και συναισθήματα. Όπως γράφει, ο Γιώργος Μαζωνάκης οδηγήθηκε «κάτω από βία σε άγνωστο λιμάνι».

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Μεγάλωσαν και οι δύο στις γειτονιές της Δυτικής Αττικής (ο ένας στη Νίκαια και ο άλλος στον Κορυδαλλό). Όπως έγραψε ο Λάκης Γαβαλάς, μοιράζονταν την ίδια «μαγκιά», αυθεντικότητα και απλότητα που χαρακτηρίζει τα παιδιά αυτών των περιοχών. Και οι δύο θεωρούνταν για χρόνια πρωτοπόροι στο στυλ τους στην Ελλάδα. Ο σχεδιαστής πάντα θαύμαζε το γεγονός ότι ο τραγουδιστής δεν φοβόταν να πειραματιστεί με την εμφάνισή του.

Στη νέα του ανάρτηση, ο Λάκης Γαβαλάς έγραψε: «Καλησπέρα φίλοι μου. Στις ζωές μας το τιμόνι πρέπει να είμαστε εμείς οι εξειδικευμένοι χειριστές. Μόνο έτσι ξεπερνάμε δεξιοτεχνικά τις φουρτούνες και απολαμβάνουμε τις μπουνάτσες.

Όσον αφορά την πορεία προς τα λιμάνια, αυτό εξαρτάται από τις ανάγκες του προορισμού… Ο φίλος μου, που προσάραξε πριν 3 μέρες, κάτω από βία σε άγνωστο λιμάνι, βρήκε αλλού δουλειά. Πήγε στον άλλο κόσμο δίχως λιμάνια και καράβια και φουρτούνες και σαλπαρίσματα.

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Εκεί υπάρχουν καθαρά πνεύματα, τρέφονται με σοφία, παίζουνε με υφές και δουλεύουν σε χώρους χωρίς σκάλες, ασανσέρ, γκαράζ και συγκοινωνίες, παρά μόνο με νοήματα, αργά κι αβίαστα… Δεν είναι καλύτερα εκεί, αδερφέ Γ.Μ.; Καλή αντάμωση, απίθανε τύπε», έγραψε στην ανάρτησή του ο Λάκης Γαβαλάς.

Σημειώνεται πως όταν ο τραγουδιστής πέρασε δύσκολες οικογενειακές και δικαστικές περιπέτειες, ο Λάκης Γαβαλάς βγήκε δημόσια στα κανάλια για να τον υπερασπιστεί, ζητώντας από τον κόσμο να σεβαστεί τον καλλιτέχνη που τους χάρισε τόση διασκέδαση.