Κατερίνα Καινούργιου για Γιώργο Μαζωνάκη: Καλό ταξίδι, μαζί με τόσες καρδιές ράγισε και η δική μου

Η Κατερίνα Καινούργιου αισθάνθηκε την ανάγκη να προχωρήσει σε νέα ανάρτηση στο Instagram, για την απώλεια του καλλιτέχνη. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν φίλος της, ένας άνθρωπος που γνώριζε και είχε μοιραστεί μαζί του, σκέψεις και αγωνίες. Ο αναπάντεχος θάνατος του 54χρονου, ήταν ένα «χτύπημα» για την παρουσιάστρια.

Κατερίνα Καινούργιου και Γιώργος Μαζωνάκης είχαν συναντηθεί πολλές φορές λόγω της δουλειάς τους στην τηλεόραση και τη νυχτερινή Αθήνα. Η παρουσιάστρια δήλωνε πάντα μεγάλη θαυμάστρια του έργου και της προσωπικότητάς του. Εκείνος την εκτιμούσε και της είχε παραχωρήσει μια συνέντευξη το 2024, που είχε συζητηθεί.

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Εκτός από την τηλεόραση, είχαν γνωριστεί και σε προσωπικό επίπεδο, με την Κατερίνα Καινούργιου να τονίζει συχνά πόσο ευαίσθητος και αυθεντικός άνθρωπος ήταν. Ο καλλιτέχνης είχε τονίσει ότι ένιωθε ασφάλεια μαζί της, επειδή η παρουσιάστρια τον αντιμετώπιζε πάντα με σεβασμό, χωρίς να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τις δύσκολες προσωπικές του στιγμές.

Στη νέα της ανάρτηση, η Κατερίνα Καινούργιου έγραψε πάνω στο βίντεο που δημοσιοποίησε: «Καλό Παράδεισο, Γιώργο μας. Σίγησε η φωνή σου, μα όχι όσα άφησες μέσα μας. Καλό σου ταξίδι εκεί που οι μεγάλες φωνές δεν σβήνουν ποτέ. Μαζί με τόσες καρδιές ράγισε και η δική μου».

Η Κατερίνα Καινούργιου είχε γράψει για τον Γιώργο Μαζωνάκη και λίγες ώρες μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη. Όταν ολόκλήρη η χώρα προσπαθούσε να συνειδητοποιήσει τη θλιβερή είδηση.