Κωνσταντίνος Αργυρός: Νονός στον γιο του αδερφού του – Εικόνες από τη βάφτιση στη Λεμεσό της Κύπρου

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγινε για ακόμα μια φορά νονός την Κυριακή (13-09-2026), στη βάφτιση του γιου που έχει αποκτήσει ο αδερφός του. Ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε στο πλευρό του την Αλεξάνδρα Νίκα. Το μυστήριο έγινε στη Λεμεσό της Κύπρου και ο μικρός πήρε το όνομα Πέτρος.

Οι γονείς του νεοφώτιστου, Παύλος Αργυρός και Άννα Μαρία Αναξαγόρου, έπλεαν σε πελάγη ευτυχίας σε αυτή την τόσο ξεχωριστή ημέρα. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είπε το «Πιστεύω» και έγινε νονός του ανιψιού του. Η βάφτιση τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φραγκούδη, παρουσία συγγενών και στενών φίλων του ζευγαριού.

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Ο δημοφιλής τραγουδιστής, αδελφός και στενός συνεργάτης του Παύλου Αργυρού, ήταν ένας από τους δύο νονούς του μικρού. Ο δεύτερος ήταν ο αδερφός της Άννας Μαρίας Αναξαγόρου, Νικόλας Σαλβαδόρ Αναξαγόρου.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης έχει γίνει νονός αρκετές φορές στο παρελθόν, βαφτίζοντας παιδιά αγαπημένων του προσώπων. Είχε βαφτίσει το παιδί στενού του φίλου και συνεργάτη, εκφράζοντας τη μεγάλη του συγκίνηση. Έχει γίνει νονός και στην Κρήτη, συνδυάζοντας το μυστήριο με επισκέψεις σε τοπικούς αθλητικούς συλλόγους (όπως ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων).

Ο Παύλος Αργυρός, είναι ο άνθρωπος «κλειδί» πίσω από την εταιρεία παραγωγής που διαχειρίζεται τις συναυλίες, τις κυκλοφορίες και τα μεγάλα μουσικά projects του Κωνσταντίνου Αργυρού. Είναι ο στενότερος συνεργάτης και ο άνθρωπος εμπιστοσύνης του αδελφού του.

Έχει πτυχίο στις Οικονομικές Επιστήμες από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Κατέχει τίτλο σπουδών MSc στο Real Estate Investment Finance, συνδυάζοντας τις γνώσεις του στις επενδύσεις και τα οικονομικά.