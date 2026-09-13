Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν πιο μόνος του, το γούσταρε αυτό, γούσταρε αυτή τη φάση» λέει στενός συνεργάτης του

O Νίκος Μίχαλος υπήρξε ένας από τους ανθρώπους που έζησαν από κοντά τον αείμνηστο καλλιτέχνη, στον τελευταίο χρόνο της ζωής του. Ο Γιώργος Μαζωνάκης του είχε αναθέσει το κομμάτι της επικοινωνίας και της διαχείρισης των social media. Ήταν στενός συνεργάτης του και μιλούσαν καθημερινά. Η θλιβερή είδηση με τον αναπάντεχο θάνατο του 54χρονου τραγουδιστή, του προκάλεσε σοκ.

Πλέον ο στενός συνεργάτης του, σκέφτεται πως ίσως ο Γιώργος Μαζωνάκης να «ξεκουράστηκε» με τον θάνατό του. Όπως ανέφερε ο Νίκος Μίχαλος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλημέρα, είπαμε;» της ΕΡΤ1, ο καλλιτέχνης έδειχνε κάτι παραπάνω από κουρασμένος το τελευταίο διάστημα. Επί σκηνής, όπως είπε, φρόντιζε να μην αφήνει να φανούν τα προβλήματα που αντιμετώπιζε.

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«Είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία εδώ και ένα χρόνο. Καθημερινά μιλάγαμε πάνω από 2-3 φορές, γιατί τρέχαμε την επικοινωνία, τα social media του, επειδή βρισκόταν στο σχήμα του κυρίου Ματσίκα και επειδή του πραγματοποιήσαμε και τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη στο τέλος Ιουνίου» είπε αρχικά ο Νίκος Μίχαλος.

Ο μουσικός συνέχισε και περιέγραψε τα συναισθήματά του, μετά το σοκ της αναπάντεχης απώλειας: «Δύσκολο είναι, αλλά από την άλλη, ξέρεις, όσο περνάει ο καιρός υπάρχει μια φράση που λέγεται “φεύγει κάποιος και ξεκουράζεται” που ποτέ δεν την πίστεψα και σε δικό μου άνθρωπο. Πάντα έλεγα ότι είναι λίγο παππουδίστικη φράση. Νομίζω όμως ότι αυτή η φράση αρχίζει και κολλάει πολύ με τον Γιώργο, γιατί όντως ο Γιώργος ήταν κουρασμένος και κάπως σαν να μου φαίνεται λίγο “υγιές” σε εισαγωγικά».

«Η κόπωση σταμάταγε στις δώδεκα η ώρα τη νύχτα, όταν ανέβαινε στη σκηνή. Μέχρι τις δώδεκα η ώρα τη νύχτα είναι λογικό ένας άνθρωπος που έχει εκατό χιλιάδες πράγματα στο κεφάλι του καθημερινά με αυτά που τράβαγε να έχει μια κόπωση. Υπήρχαν στιγμές που ο Γιώργος περιμέναμε να βρεθούμε, μπορεί να το ακύρωνε, μπορεί μετά να το έκανε για πολύ λίγο. Ήταν όμως όλα μέσα σε αυτό το κομμάτι. Δεν ήταν δηλαδή ότι ο Γιώργος ήταν αφερέγγυος. Ίσως ήταν ο πιο φερέγγυος συνεργάτης που είχαμε την τελευταία χρονιά», σημείωσε στη συνέχεια.

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«Ο Γιώργος νομίζω ήτανε λίγο πιο μόνος του. Αλλά θα σου πω και κάτι. Εγώ πιστεύω το γούσταρε αυτό, γούσταρε τη φάση αυτή. Δηλαδή δεν ήθελε πολλά πολλά και όταν ήθελε πολύ κόσμο, το επέλεγε αυτός», επισήμανε ο Νίκος Μίχαλος για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Όπως έγινε γνωστό το απόγευμα του Σαββάτου (12-09-2026), σε «λαϊκή αγρυπνία» θα τεθεί η σορός του αξέχαστου Γιώργου Μαζωνάκη, από το απόγευμα της Κυριακής (13.09.2026) μέχρι την επόμενη μέρα που θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του τραγουδιστή στην γενέτειρά του, τη Νίκαια.