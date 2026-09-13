Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Φράγκος στα 90 του χρόνια

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο, η απώλεια του Χρήστου Φράγκου που έφυγε από τη ζωή στα 90 του χρόνια. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας με μια ανάρτηση στο Instagram, διευκρινίζοντας ότι ο ηθοποιός πέθανε την Τετάρτη (09.09.2026).

Ο Σπύρος Μπιμπίλας έκανε μία αναφορά στην πορεία του ηθοποιού στο θέατρο και την τηλεόραση και στις συνεργασίες του με σημαντικές μορφές, όπως οι Δημήτρης Ροντήρης, Άννα Συνοδινού, ο Δημήτρης Ροντήρης και Έλσα Βεργή. Όσον αφορά στην κηδεία του, ενημέρωσε τον κόσμο ότι θα γίνει τη Δευτέρα (14.09.2026) στις 18:00 στα Σπάτα.

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Όπως έγραψε στην ανάρτησή του: «Με μεγάλη θλίψη μάθαμε ότι στις 9 Σεπτεμβρίου έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Χρήστος Φράγκος. Γεννήθηκε στα Σπάτα 10 Ιουλίου 1936. Σπούδασε υποκριτική στο Εθνικό Θέατρο. Από τους σπουδαιότερους δασκάλους του στο Εθνικό ήταν ο Αλέξης Μινωτής, ο Δημήτρης Ροντήρης, ο Θάνος Κωτσόπουλος και η Ελένη Χαλκούση. Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του συνεργάστηκε με τα ιερά τέρατα του ελληνικού θεάτρου:

Το 1964 πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο, με τον θίασο του Δημήτρη Μυράτ στο έργο «Όταν οι Ατρείδες», στο Θέατρο «ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ». Το 1965 συνεργάστηκε με για ένα χρόνο, με το «Πειραϊκό Θέατρο» του Δημήτρη Ροντήρη. Περιόδευσε με τον θίασό του σε θεατρικές παραστάσεις στην Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική. Το καλοκαίρι του 1966 και το 1967 έως τον Σεπτέμβριο, συνεργάστηκε με τον Θίασο της Άννας Συνοδινού «Ελληνική Σκηνή» σε περιοδεία Βόλου και Θεσσαλονίκης, σε έργα αρχαίου δράματος.

Η χειμερινή περίοδος του 67 σταθμός στη ζωή του. Γνώρισε την καταξιωμένη ηθοποιό και θιασάρχη Έλσα Βεργή, και ξεκίνησε η συνεργασία του με το «ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΡΓΗ». Υπέγραψε συμβόλαιο σε παραστάσεις στην Ευρώπη «ΜΟΡΦΕΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ», από έργα του Αισχύλου, του Σοφοκλή, του Ευριπίδη. Τον Απρίλιο του 1968 συνεργάστηκε ξανά με το Πειραϊκό Θέατρο. Τον Απρίλιο του 1969 συνεργάστηκε με το «ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΡΓΗ». Τον Μάιο του 1969 υπέγραψε συμβόλαιο με τον θίασο του Κωστή Μιχαηλίδη, για το έργο Ιφιγένεια εν Αυλίδι, για παραστάσεις εντός Ελλάδος.

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Τον χειμώνα του 1969 συνεργάστηκε με τον θίασο του Νίκου Χατζίσκου στο «Θέατρο Κάβα». Στην τηλεόραση συμμετείχε σε σειρές με μεγάλη τηλεθέαση όπως: «Το Ουράνιο Τόξο» – «Το γαλάζιο διαμάντι» – «Η εξαφάνιση του Τζον Αυλακιώτη» – «Η Απόδραση» – «Η Οικογένεια». Από το 1996 συνεργάστηκε για λίγα χρόνια με την Άννα Συνοδινού σε παραστάσεις που ήταν δωρεάν για μαθητές σχολείων.

Μετά τη γνωριμία του το 1967 και τη συνεργασία του με την ηθοποιό Έλσα Βεργή, δημιουργήθηκε στην πορεία ένα ειδύλλιο και μία σχέση βασισμένη στη βαθειά αγάπη τους για το θέατρο και την τέχνη της υποκριτικής που υπηρέτησαν και οι δύο με ένα υγιές πάθος. Παντρεύτηκαν και έμειναν μαζί ως το τέλος της ζωής της το 1989. Ήταν συνθιασάρχης στο «ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΡΓΗ” για δεκαετίες. Θα κηδευτεί στα Σπάτα 6μμ την Δευτερα».