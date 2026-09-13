Δανάη Μπάρκα και Φάνης Μπότσης: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένουν

Την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της διανύει η Δανάη Μπάρκα, καθώς είναι έγκυος και σε λίγο καιρό θα γίνει για πρώτη φορά μαμά.

Το μωρό που περιμένουν η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης είναι κοριτσάκι και αναμένεται να γεννηθεί τον Νοέμβριο, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Realnews».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια ανυπομονεί να κρατήσει στην αγκαλιά της τον καρπό του έρωτά της, από τον σύζυγό της Φάνη Μπότση.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός ανακοίνωσε την ευχάριστη είδηση με μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram πως θα γίνει για πρώτη φορά μητέρα, περιμένοντας το πρώτο της παιδί μαζί με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση.

«Από αγάπη, γεννιέται αγάπη κι έτσι ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος και καλύτερος! Καλό μήνα… και από τους τρεις μας!», ήταν το μήνυμα με το οποίο επέλεξε να μοιραστεί τη χαρμόσυνη είδηση η Δανάη Μπάρκα με τους διαδικτυακούς της φίλους.