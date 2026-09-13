Ο Τόμι Λι Τζόουνς γίνεται 80 – Η υποτροφία το Χάρβαρντ, το ντεμπούτο στο Μπρόντγουεϊ, το Όσκαρ και η οικογενειακή τραγωδία

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Τόμι Λι Τζόουνς στις 15.09.2026 συμπληρώνει τα 80 του χρόνια, αλλά είναι βέβαιο ότι δεν θα τα γιορτάσει, καθώς την Πρωτοχρονιά του 2026, έμαθε το πιο οδυνηρό τρόπο για έναν γονιό, τον ξαφνικό θάνατο της κόρης του Βικτόρια που είχε αποκτήσει από τον δεύτερο γάμο του με την Κίμπερλι Κλάφλεϊ. Το πρώην ζευγάρι έχει επίσης έναν γιο, τον Όστιν Τζόουνς, 43 ετών.

Μίας νεαρής ηθοποιού, που αντιμετώπιζε σοβαρά χρόνια προβλήματα με τα ναρκωτικά και άφησε την τελευταία της πνοή σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο του Σαν Φρανσίσκο, από υπερβολική δόση κοκαΐνης. Ακόμη μία τραγωδία στον λαμπερό κόσμο του Χόλυγουντ, που ήρθε για να σκιάσει ακόμη μία φορά την αξιοθαύμαστη πορεία ενός σημαντικού Αμερικάνου ηθοποιού, αυτή τη φορά του συμπαθέστατου και σπουδαίου καλλιτεχνικά Τόμι Λι Τζόουνς.

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Αν και όλα έδειχναν ότι ο Τόμι Λι Τζόουνς ήταν προορισμένος για ρόλους καρατερίστα και κυρίως ερμηνευτή σκοτεινών χαρακτήρων, η εξέλιξή του ήταν εντυπωσιακή, καθώς έγινε πρωταγωνιστής, ένας ταπεινός σταρ στη βιομηχανία του θεάματος, ένας ηθοποιός που χαίρει της εκτίμησης των συναδέλφων του και των σκηνοθετών και αποτελεί πόλος έλξης για τους κινηματογραφόφιλους.

Έχοντας πρόσωπο μάλλον ακατάλληλο, για πρωταγωνιστής και ιδίως για τα γούστα του Χόλυγουντ, από νωρίς χαραγμένο με ρυτίδες και μοιάζοντας αρκετά με έναν άλλο διάσημο «άσχημο» του κινηματογράφου, τον Τσαρλς Μπρόνσον, ο Αμερικανός, με ινδιάνικες ρίζες, ηθοποιός, κατάφερε να ξεφύγει από την τυποποίηση και τη μανιέρα, βασισμένος στο αδιαμφισβήτητο ταλέντο του, τη δωρική του υποκριτική δεινότητα, την εσωτερική του εκφραστικότητα, τη ρεαλιστική του προσέγγιση στην ερμηνεία. Ταυτόχρονα, όμως, απέδειξε την ευφυΐα του, με τις γνώσεις του στη λογοτεχνία, ενώ δούλεψε σκληρά στο θεατρικό σανίδι, αποκτώντας ζηλευτές εμπειρίες, έναντι πολλών και διάσημων συναδέλφων του.

Παρά ταύτα, χρειάστηκε αρκετά χρόνια για να γίνει ευρύτερα γνωστός, εκεί κάπου στις αρχές της δεκαετίας του ‘90, όταν του δόθηκε η μεγάλη ευκαιρία από τον Όλιβερ Στόουν, να παίξει στο πολύκροτο «JFK, η Ιστορία που Χαράχτηκε στη Μνήμη μας», λαμβάνοντας την πρώτη του υποψηφιότητα για το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου και αμέσως μετά, από τον Άντριου Ντέιβις, να συμπρωταγωνιστήσει στο καλογυρισμένο θρίλερ δράσης και τεράστια εμπορική επιτυχία, «Ο Φυγάς», δίπλα στον Χάρισον Φορντ και να κατακτήσει τελικά το Όσκαρ. Από κει και πέρα, η καλλιτεχνική του πορεία άλλαξε, ήρθαν ακόμη καλύτεροι και πρωταγωνιστικοί ρόλοι, ενώ απέδειξε ότι εκτός από ένας ακαταμάχητος ηθοποιός είναι και ένας έξοχος σκηνοθέτης.

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Το Τέξας, το Χάρβαρντ και ο Αλ Γκορ

Γεννημένος σε ένα χωριό του Τέξας, το Σαν Σάμπα, στις 15 Σεπτεμβρίου του 1946, από μητέρα αστυνομικό και δασκάλα και πατέρα καουμπόι και εργάτη πετρελαίου, ο Τόμι Λι Τζόουνς, καταγωγής Τσερόκι, μεγάλωσε στο Μίντλαντ της ίδιας Πολιτείας, ενώ αργότερα μετακόμισε στο Ντάλας, όπου φοίτησε στο Κολέγιο του Σαν Μάρκο, το οποίο τέλειωσε με υποτροφία για το Χάρβαρντ, όπου σπούδασε Αγγλική Λογοτεχνία.

Εκεί ήταν συμμαθητής και συγκάτοικος του μετέπειτα αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Αλ Γκορ, τον οποίο στήριξε στη διεκδίκηση της προεδρίας το 2000. Επίσης, στο Χάρβαρντ διακρίθηκε στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο, παίζοντας στην αήττητη ομάδα του το 1968, έναν χρόνο πριν αποφοιτήσει με άριστα.

Από το Μπρόντγουεϊ στα μάτια της Φέι Ντάναγουεϊ

Το 1969, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, για να γίνει ηθοποιός, κάνοντας γρήγορα το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ, στο έργο «Ένας πατριώτης για μένα», ενώ το 1970 εξασφάλισε τον πρώτο του κινηματογραφικό ρόλο στο φιλμ «Love Story», υποδυόμενος συμπτωματικά έναν φοιτητή του Χάρβαρντ. Δύο χρόνια μετά επέστρεψε στο Μπρόντγουεϊ, ενώ ταυτόχρονα είχε αρχίσει να παίζει και σε τηλεοπτικά σήριαλ.

Ακολούθως, εμφανίστηκε σε τέσσερις ταινίες, απ’ τις οποίες ξεχωρίζει εμφανώς το θρίλερ του 1978 «Τα Μάτια της Λόρα Μαρς», παίζοντας δίπλα στην Φέι Ντάναγουεϊ. Το 1980 κερδίζει την πρώτη υποψηφιότητα Χρυσής Σφαίρας για την ερμηνεία του ως συζύγου της κάντρι τραγουδίστριας Λορέτα Λιν, στο βιογραφικό φιλμ «Η Κόρη του Ανθρακωρύχου», ενώ το 1981 βρίσκεται δίπλα στην Σάλι Φιλντ στην κομεντί «Ένα Ελεύθερο Ζευγάρι».

Ο Φυγάς και το Όσκαρ

Τη δεκαετία του ‘90, επιτέλους έρχεται και η ευρύτερη αναγνώριση, πρώτα για τη συμμετοχή του στο φιλμ του Στόουν «JFK, η Ιστορία που Χαράχτηκε στη Μνήμη μας» και αμέσως μετά συμπρωταγωνιστώντας δίπλα στον Χάρισον Φορντ, στην τεράστια επιτυχία «Ο Φυγάς», στον ρόλο ενός τραχύ και αδυσώπητου αστυνομικού, κερδίζοντας τις εντυπώσεις από τον σούπερ σταρ και μαζί το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου, όπως και μια υποψηφιότητα για BAFTA.

Οι Άνδρες με τα Μαύρα

Η επιτυχία του ήταν τόσο μεγάλη, που το 1998, επανέλαβε τον ρόλο του σκληρού αστυνομικού, στο σίκουελ του «Φυγά», μόνο που αυτή τη φορά ήταν ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής και είχε ως συμπρωταγωνιστή τον Γουέσλεϊ Σνάιπς. Πλέον, οι προτάσεις έρχονται βροχή για τον Τόμι Λι Τζόουνς και το 1997, κάνει ακόμη μία τεράστια εμπορική επιτυχία, με τη χιουμοριστική περιπέτεια φαντασίας του Μπάρι Σόνενφελντ «Οι Άνδρες με τα Μαύρα», δίπλα στον Γουίλ Σμιθ, συμμετέχει στο εξαιρετικό καστ της περιπέτειας του Κλιντ Ίστγουντ «Space Cowboys» (με Σάδερλαντ, Γκάρνερ και Κλιντ), ενώ το 2003 σημειώνει ακόμη μία ερμηνευτική επιτυχία στο θρίλερ «Ο Κυνηγημένος» του Γουίλιαμ Φρίντκιν, έχοντας ως συμπρωταγωνιστή τον εξαίρετο Μπενίσιο ντελ Τόρο.

Από το Τέξας στις Κάννες

Έχοντας ήδη σκηνοθετήσει δυο ενδιαφέρουσες τηλεταινίες, το 2005 κάνει το μεγάλο βήμα στη σκηνοθεσία, γυρίζοντας το θαυμάσιο δραματικό νεο-γουέστερν «Τρεις ταφές του Μελκιάδες Εστράδα», στο οποίο κρατά και τον πρωταγωνιστικό ρόλο, που του χάρισε το βραβείο ερμηνείας στις Κάννες. Ένα υπέροχο, εσωτερικό υπαρξιακό ταξίδι, με κοινωνικά και πολιτικά μηνύματα, που βαδίζει συμβολικά πάνω στη συνοριακή γραμμή ΗΠΑ-Μεξικού και φέρνει στο προσκήνιο τη θεματική του κλασικού γουέστερν, όπως είναι η πίστη, η φιλία και η ηθική, αλλά με διακριτικές πινελιές μοντερνισμού και καθιστώντας το σκληρό τοπίο του – αγαπημένου του – Τέξας ως συμπρωταγωνιστή.

Με ρυθμούς πολυβόλου

Συνεχίζοντας να γυρίζει ταινίες με ρυθμούς πολυβόλου, πολλά εμπορικά φιλμ, μερικές φορές και ασήμαντα, έχει την τύχη να παίξει το 2007 και στο εξαιρετικό θρίλερ των Ίθαν και Τζόελ Κοέν «Καμιά Πατρίδα για τους Μελλοθάνατους», στον ρόλο ενός αναχρονιστικού σερίφη, που κυνηγά έναν σίριαλ κίλερ, τον εκπληκτικό Μπαρδέμ και την ίδια χρονιά στην «Κοιλάδα του Ηλά» του Πολ Χάγκις, στον ρόλο ενός βετεράνου του Βιετνάμ, που ερευνά τις συνθήκες της άγριας δολοφονίας του στρατιώτη γιου του.

Η γυναικεία ματιά στην Άγρια Δύση

Το 2014, ξανακάθεται στην πολυθρόνα του σκηνοθέτη, για να γυρίσει το εξαιρετικό γουέστερν «Μέχρι το Τέλος», ενώ αναλαμβάνει και τον πρωταγωνιστικό ρόλο ενός ηλικιωμένου τυχοδιώκτη, λιποτάκτη του ιππικού, που αναγκάζεται να διασχίσει μία επικίνδυνη άγρια περιοχή, συνοδεύοντας μια γεροντοκόρη, που υποδύεται η Χίλαρι Σουάνκ. Υιοθετώντας τη γυναικεία ματιά πάνω στην Άγρια Δύση, ο Τόμι Λι Τζόουνς προσεγγίζει με πρωτότυπο, ρεαλιστικό και αντισυμβατικό τρόπο το κλασικό γουέστερν, δουλεύει εξαιρετικά πάνω στους χαρακτήρες και τις κωμικοτραγικές αντιφάσεις τους και παραδίδει ένα αξιοσημείωτο φιλμ, στιλάτο και με μια ξεχωριστή ωριμότητα, που ήταν υποψήφιο για τον Χρυσό Φοίνικα και κέρδισε πολλές διακρίσεις.

Τραγικός ρόλος

Ο Τόμι Λι Τζόουνς, που παντρεύτηκε τρεις φορές και εκτός από την αδικοχαμένη κόρη του έχει ακόμη ένα παιδί, τον Όστιν, παραμένει ενεργός και αρκούντως επιλεκτικός, περνά τον χρόνο του ανάμεσα στο τεράστιο ράντσο βοοειδών στο Τέξας και στο σπίτι του στο Σαν Αντόνιο, αλλά και στο γήπεδο των Σαν Αντόνιο Σπερς, των οποίων είναι φανατικός οπαδός. Ένας σπουδαίος ηθοποιός, που έφαγε τον χώρο του θεάματος με το κουτάλι και πλέον δεν έχει να αποδείξει τίποτα, ούτε το άγχος να βρίσκεται συνεχώς πάνω στα κινηματογραφικά πλατό ή τα παλκοσένικα και πλέον έχει αποδεχθεί τον τραγικό ρόλο ενός πατέρα και της ανείπωτης απώλειας.