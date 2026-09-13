Αντώνης Ρέμος: Η συγκίνηση για τον Μαζωνάκη και τη Μαρινέλλα στη μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη, τα τραγούδια που αφιέρωσε στη μητέρα του

Ο Αντώνης Ρέμος στη μεγαλύτερη συναυλία της καριέρας του χθες το βράδυ του Σαββάτου (12.09.2026) χάρισε στο κοινό μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, έντονα συναισθήματα και στιγμές από τη μακρά πορεία του στο ελληνικό τραγούδι. Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα θερμή, με τον κόσμο να τραγουδά μαζί του καθ’ όλη τη διάρκεια της συναυλίας.

Ιδιαίτερη ήταν η στιγμή, όταν ο Αντώνης Ρέμος αναφέρθηκε στη μητέρα του, Ελένη. Η ίδια βρέθηκε στη συναυλία προκειμένου να καμαρώσει τον γιο της επί σκηνής, σε μια ιδιαίτερα ξεχωριστή στιγμή.

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Ανάμεσα σε εκείνους που βρέθηκαν στο κοινό για να τον απολαύσουν ήταν και η μητέρα του, Ελένη. Η ίδια βρέθηκε στη συναυλία προκειμένου να καμαρώσει τον γιο της επί σκηνής, σε μια ιδιαίτερα ξεχωριστή στιγμή.

Ο ίδιος, μάλιστα, κατά τη διάρκεια της βραδιάς τής αφιέρωσε αρκετά από τα τραγούδια του, εκφράζοντας με τον δικό του τρόπο την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του προς τη μητέρα του.

Η συγκινητική στιγμή στον Γιώργο Μαζωνάκη

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Αντώνης Ρέμος έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στον Γιώργο Μαζωνάκη. Με λόγια γεμάτα συγκίνηση, στάθηκε στην παρουσία του αγαπημένου καλλιτέχνη και θέλησε να του αφιερώσει μια ξεχωριστή στιγμή πάνω στη σκηνή, κάνοντας το κοινό να συμμετέχει συναισθηματικά.

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«Τα λόγια είναι πολύ μικρά για να περιγράψουν αυτά που νιώθω. Πριν ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι μας σε αυτά τα 30 χρόνια, θα κάνουμε μία μικρή παρένθεση. Μια μικρή στιγμή, αλλά με πολύ μεγάλη αγάπη. Σε αυτό το σημείο, όχι με την απουσία μας αλλά με την παρουσία μας, θα στείλουμε όλοι μαζί εκεί ψηλά στον ουρανό, για τον Γιώργο μας, ένα τραγούδι. Έφυγες νωρίς, αγόρι μου», είπε συγκινημένος ο Αντώνης Ρέμος.

Η ιδιαίτερη αναφορά με τη Μαρινέλλα

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που ο Αντώνης Ρέμος ερμήνευσε το «Είσαι παντού και πουθενά», ένα από τα τραγούδια που έχουν συνδεθεί με τη μοναδική φωνή της Μαρινέλλας. Ο Αντώνης Ρέμος απέδωσε το τραγούδι με εμφανή συγκίνηση, ενώ το κοινό παρακολουθούσε σιωπηλό και στη συνέχεια ξέσπασε σε θερμό χειροκρότημα.

Τον Αντώνη Ρέμο τίμησαν πολλοί συνάδελφοί του, οι οποίοι προσκλήθηκαν για να τραγουδήσουν μαζί του μερικές από τις μεγαλύτρες επιτυχίες του. Πιο συγκεκριμένα, δίπλα του βρέθηκαν οι οι Μαντώ, Καίτη Γαρμπή, Γιώργος Θεοφάνους, Gipsy Kings, SNAP!, Mr. President, Haddaway, Κώστας Χατζής, Μάνος Πυροβολάκης, Željko Joksimović και Δέσποινα Βανδή, καθώς και οι σολίστες Θανάσης Βασιλόπουλος, Μανώλης Καραντίνης και Θάνος Γκιουλετζής.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας σημειώθηκε και ένα απρόοπτο μετά την εμφάνιση της Καίτης Γαρμπή. Αφού ολοκλήρωθηκε το ντουέτο της με τον Αντώνη Ρέμο, εκείνη γλίστρησε και έπεσε, χωρίς όμως να υπάρξει κάποιο σοβαρότερο πρόβλημα, ενώ ο τραγουδιστής και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έσπευσαν να τη σηκώσουν.

Λίγο πριν το φινάλε της μεγάλης συναυλίας στη Θεσσαλονίκη, ο Αντώνης Ρέμος θέλησε να απευθυνθεί στο κοινό και να μοιραστεί μαζί του μερικά λόγια από καρδιάς, λίγο πριν ερμηνεύσει το «Κλειστά τα στόματα», με το οποίο και ολοκλήρωσε τη βραδιά.

«Οι φίλοι μου ήρθατε όλοι και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να είμαστε καλά και να ανταμώνουμε. Μετά την οικογένεια, το πιο σημαντικό πράγμα είναι οι φίλοι», είπε αρχικά ο Αντώνης Ρέμος.

Και συμπλήρωσε: «Για μένα ήταν μεγάλη τιμή να τραγουδήσω απόψε κάτω από τον Μέγα Αλέξανδρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσες τρικλοποδιές και δηλητήρια ήθελαν να στάξουν για αυτή τη στιγμή, πιστεύω πως δεν τα κατάφεραν».

Το «παρών» στη συναυλία έδωσαν αρκετά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της showbiz, αλλά και επιχειρηματικού χώρου. Ανάμεσά τους ήταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, η Μαρία Μπεκατώρου, η Μαρίνα Βερνίκου, η Ιωάννα Τούνη, Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και ο Χάρης Σιανίδης και πολλοί άλλοι.

