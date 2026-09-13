Γιώργος Μαζωνάκης: Ο παπά Στρατής, ο πρώτος βιολιστής του, τον αποχαιρέτησε με το τραγούδι «Μου λείπεις»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ’90 το ταξίδι του στην εγχώρια δισκογραφία και τότε παπά-Στρατής (πατέρας Ευστράτιος Συρίγος) ήταν ο βιολιστής του. Οι δυο τους ανέπτυξαν μια βαθιά, αληθινή φιλία που άντεξε στο πέρασμα των χρόνων. Συνομιλούσαν κατά διαστήματα, με τον αείμνηστο καλλιτέχνη να μαθαίνει νέα του φίλου του. Ενός ανθρώπου που στάθηκε στο πλευρό του στο δύσκολο ξεκίνημα.

Το 2004 ο ταλαντούχος βιολιστής αποφάσισε να αφήσει πίσω του τη νύχτα και τη μουσική βιομηχανία για να χειροτονηθεί ιερέας. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν από τους πρώτους που είχαν ταξιδέψει στη Σίφνο για να τον επισκεφθούν αμέσως μετά τη χειροτονία του. Ο αναπάντεχος θάνατος του καλλιτέχνη συνέτριψε τον ιερέα, ο οποίος θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του, με έναν τρόπο που ίσως λίγοι περίμεναν.

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Η είδηση για τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή σκόρπισε θλίψη σε όλη την Ελλάδα. Ο παπά-Στρατής, ο οποίος βρισκόταν σε ένα γλέντι στην Άνδρο, αποφάσισε να αποχαιρετήσει τον φίλο του με τον δικό του, μοναδικό τρόπο. Μετά από πολλά χρόνια μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έπιασε ξανά το βιολί στα χέρια του.

Αποχαιρέτησε τον αγαπημένο τραγουδιστή παίζοντας στο βιολί τη μεγάλη του επιτυχία «Μου λείπεις», που κυκλοφόρησε την 1η Φεβρουαρίου 1996, μέσα από τον ομώνυμο τρίτο προσωπικό δίσκο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η συγκινητική αυτή αφιέρωση έγινε λίγες ώρες πριν από την κηδεία του καλλιτέχνη.

Το μουσικό αυτό αφιέρωμα ήταν το πιο όμορφο αντίο από έναν άνθρωπο που μοιράστηκε μαζί του τις ίδιες αγωνίες, τις ίδιες πίστες και τις ίδιες αναμνήσεις.