Lifestyle

Καίτη Γαρμπή: «Έφαγα μια επική γλίστρα» – Το μήνυμά της μετά την πτώση στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου

Η σκηνή ήταν βρεγμένη από την βροχή που είχε προηγηθεί και το κακό δεν άργησε να γίνει χωρίς, ευτυχώς, συνέπειες...
Αντώνης Ρέμος και Καίτη Γαρμπή
Αντώνης Ρέμος και Καίτη Γαρμπή (ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ / MOTIONTEAM)
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Από ένα απρόοπτο σημαδεύτηκε η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη και αυτό δεν είναι άλλο από το μικρό ατύχημα που είχε η Καίτη Γαρμπή.

Μόλις η Καίτη Γαρμπή ολοκλήρωσε την εμφάνισή της στην συναυλία του Αντώνη Ρέμου γλίστρησε και έπεσε στη σκηνή, προκαλώντας λαχτάρα στον κόσμο που παρακολουθούσε τα όσα συνέβαιναν.

Η σκηνή ήταν βρεγμένη από την βροχή που είχε προηγηθεί και το κακό δεν άργησε να γίνει χωρίς, ευτυχώς, συνέπειες…

Η ίδια θέλησε να καθησυχάσει τους πάντες ότι είναι καλά στην υγεία και δεν έχει πάθει το παραμικρό. Λίγο μετά το μικρό ατύχημα η Καίτη Γαρμπή ανέβασε ένα story στο Instagram δηλώνοντας ότι είναι καλά.

«Κάνω ένα βίντεο γιατί πριν από πέντε λεπτά έφαγα μια επική γλίστρα πάνω στο stage, αλλά θέλω να δείτε ότι είμαι καλά. Δεν πονάω πουθενά, δεν έχω σπάσει τίποτα. Ηταν πολύ αστεία, ήταν  λίγο γελοία η γλίστρα, αλλά όλα καλά. Παιδιά η βραδιά είναι μαγική», λέει η τραγουδίστρια στο βίντεο.

Να σημειωθεί ότι μόλις έπεσε ο Αντώνης Ρέμος και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έτρεξαν να την σηκώσουν, με τον τραγουδιστή να σχολιάζει: «Μας έχουν φάει με τα μάτια τους!».

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