Γιώργος Μαζωνάκης: «Κι εγώ πήγα σε νοσοκομείο και έγινα βούκινο» – Η ατάκα του στα γυρίσματα του Voice

Ο Γιώργος Μαζωνάκης συνεχίζει τα γυρίσματα για το Voice, με την εκπομπή «Πρωινό» να αποκαλύπτει μία ατάκα του τραγουδιστή προς ένα διαγωνιζόμενο.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης λίγο μετά την έξοδό του από το Δρομοκαΐτειο, καθώς και τον θάνατο της αγαπημένης του σκυλίτσας, προσπαθεί να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στην ζωή του. Πλέον, ο ίδιος μετά τις δυσκολίες που συνάντησε, συμμετέχει στα γυρίσματα του Voice, με τον ίδιο να φαίνεται ανανεωμένος.

Όπως μάλιστα ανάφερε η εκπομπή «Πρωινό», κατά τη διάρκεια που ένας διαγωνιζόμενος στο talent show ανέφερε την ιστορία της ζωής του, ο Μαζωνάκης θέλησε να αστειευτεί λέγοντας:

«Κι εγώ πέρασα από νοσοκομείο κι έγινα βούκινο».

Αυτή η ατάκα, όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή είχε χαρακτήρα αυτοσαρκασμού.