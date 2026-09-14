Γιώργος Μαζωνάκης: Ο Πέτρος Πολυχρονίδης αποκάλυψε τι του ειχε πει ο καλλιτέχνης το 1984 – «Εδώ κάνουμε τέχνη»

Πέτρος Πολυχρονίδης και Γιώργος Μαζωνάκης μεγάλωσαν στην ίδια γειτονιά της Νίκαιας. Γνωρίζονταν και έκαναν παρέα. Έπαιζαν μαζί και είχαν συνομιλήσει ουκ ολίγες φορές. Ο αναπάντεχος θάνατος του τραγουδιστή, «ξύπνησε» αναμνήσεις στον δημοσιογράφο και παρουσιαστή από εκείνη την εποχή. Εικόνες που δεν «ξεθώριασαν» στο πέρασμα του χρόνου.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Πέτρος Πολυχρονίδης έγραψε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε καλλιτέχνης. Θυμήθηκε μια ιστορία από το μακρινό 1984. Όταν ο 12χρονος τότε, που έγινε ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές στη σύγχρονη εποχή της εγχώριας δισκογραφίας, ετοίμαζε κουκλοθέατρο.

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Όπως έγραψε ο Πέτρος Πολυχρονίδης: «Για εμάς ήταν απλά ο Γιώργος από τον 4ο όροφο. Μέχρι τα 15 του, μεγαλώσαμε κάτω από τα ίδια κεραμίδια στην ίδια αυλή στη Νίκαια και όταν πρωτοξεκίνησε την καριέρα του, πολύ πριν γίνει αυτός ο κοσμαγάπητος καλλιτέχνης, ήμασταν τόσο περήφανοι φίλοι και γείτονες που ακολουθούσαμε με ενθουσιασμό τα πρώτα του βήματα στις πίστες.

Έχω δεκάδες όμορφες αναμνήσεις από αυτά τα παιδικά χρόνια (πριν τη δόξα) με τον Γιώργο, τη Βάσω και κυρίως τη Μαρία που μεγαλώσαμε μαζί, εκεί στην Μ.Μπότσαρη, αλλά θέλω να μοιραστώ μόνο τούτη. Καλοκαίρι 1984. Ο 12χρονος Γιώργος και οι φίλοι του στην πολυκατοικία φτιάχνουν με τα χέρια τους ένα κουκλοθέατρο.

Το απόγευμα ο Μαζωνάκης με μια χάρτινη ντουντούκα σαν ντελάλης, καλεί στην αυλή τα υπόλοιπα παιδιά της γειτονιάς να δούμε την παράσταση που ετοίμασαν αλλά ζητά να φέρουμε 2 δραχμές ο καθένας. Ο εξάχρονος εαυτός μου ρώτα από αφέλεια γιατί θα πρέπει να δώσουμε λεφτά αφού δεν κατανοώ ακόμα την έννοια των συναλλαγών και ο Γιώργος μου απαντά αφοπλιστικά… “Εδώ θα κάνουμε τέχνη Πετράκο. Αυτό οι μεγάλοι το πληρώνουν”.

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Δεν κατάλαβα τίποτα τότε. Αργότερα συνειδητοποίησα το αυτονόητο. Ο Γιώργος δεν έγινε μετά καλλιτέχνης. Γεννήθηκε», έγραψε ο Πέτρος Πολυχρονίδης.

Ανάμεσα σε εκείνους που θέλησαν να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη στη λαϊκή αγρυπνία ήταν η Άντζελα Δημητρίου, ο Λάκης Λαζόπουλος, η Φαίη Σκορδά, η Σάσα Σταμάτη, η Έλενα Χριστοπούλου μαζί με τη Βασιλική Ρούσσου και την Εύη Καλογηροπούλου στενή φίλη του Γιώργου Μαζωνάκη.