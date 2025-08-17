Γιώργος Μαζωνάκης: Οι μοναχικές βόλτες με τον σκύλο του και το δημόσιο «καρφί» για τον οίκο που άφησε πίσω του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της χώρας μας και τις τελευταίες ημέρες βιώνει μία τρομερή περιπέτεια, καθώς νοσηλεύεται στο Δρομοκαΐτειο από το πρωί της Πέμπτης (14.08.2025). Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με την αδελφή του, Βάσω Μαζωνάκη, ενώ πηγή χαράς στη ζωή του ήταν, είναι και θα είναι ο σκύλος του.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης είχε μεγάλη αδυναμία σε όλα τα μέλη της οικογένειάς του και μάλιστα η Βάσω Μαζωνάκη ήταν για δεκαετίες η μάνατζέρ του, την οποία εμπιστευόταν τυφλά. Ωστόσο, από τη στιγμή που τα δύο αδέλφια ήρθαν σε ρήξη, δημιουργήθηκε μία μεγάλη απόσταση, που πλήγωσε ιδιαίτερα τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Παρηγοριά σε αυτές τις δυσκολίες ήταν για εκείνον η Αρίθα, η μαύρη σκυλίτσα του, η οποία τον συντροφεύει σε σχεδόν κάθε του έξοδο.

Μάλιστα, είναι πολλές οι φορές που έχει μοιραστεί δημοσίως φωτογραφίες με τον σκύλο του στα social media τα τελευταία χρόνια και έφτασε στο σημείο να εντάξει το όνομά της στη διασκευή του τραγουδιού «Παιδί της νύχτας» που επανεκτέλεσε μαζί με τον APON. Έτσι στη διασκευή του κομματιού έναν από τους στίχους στον εξής: «Εγώ κι ο σκύλος, η Αρίθα, ο μόνος φίλος μου, που όλα του τα εξηγώ», προσθέτοντας ουσιαστικά και το όνομα του δικού του τετράποδου φίλου.

«Εγώ κι ο σκύλος μου, η Αρίθα Μαζωνάκη, ο μόνος φίλος μου, που όλα του τα εξηγώ..», είχε γράψει πριν από τρία χρόνια σε ανάρτησή του στο Facebook και πόζαρε με την τετράποδη φίλη του στην αγκαλιά του.

Επίσης πολλές φορές πόζαρε με τη χαριτωμένη σκυλίτσα του τόσο στο σπίτι τους όσο και σε βόλτες τους έξω και μοιραζόταν στο Instagram τις φωτογραφίες τους, γεμίζοντας με πολλά θετικά σχόλια και likes από τους θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Βάλτε τίτλο εσείς αγάπες…», είχε αναφέρει.

Σε μία από αυτές τις αναρτήσεις με την Αρίθα, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ρίξει και ένα «καρφί» προς τα μέλη της οικογένειάς του τονίζοντας ότι δεν έχει πλέον καμία ανοχή, καθώς την άφησε στον οίκο που εγκατέλειψε.

«Οίκος ανοχής. Μη μπερδεύετε την υπομονή μου με την ανοχή. Τη δεύτερη την άφησα στον οίκο που εγκατέλειψα», είχε γράψει ο γνωστός τραγουδιστής, ενώ βρισκόταν ήδη σε διαμάχη με την αδελφή του, χωρίς ωστόσο να γράψει περισσότερα, ενώ είχε προκληθεί ήδη η ρήξη και η διαμάχη με την αδελφή του.

«Στα πατώματα…», έγραψε με χιούμορ ως λεζάντα ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Να περνάς που και που…», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας.

«Εγώ και ο σκύλος μου η Aretha…», έγραψε σε μία άλλη ανάρτηση και πόζαρε με την τετράποδη φίλη του, την οποία έχει εντάξει και στη διασκευή του τραγουδιού «Παιδί της νύχτας».

«Καλή καλή καλή…», είχε αναφέρει ως λεζάντα σε μία άλλη βόλτα του με τον σκύλο.

«Τα ίσια ανάποδα τα βλέπω όπου πάω…», έγραψε σε μία ανάρτηση, στην οποία ποζάρει με τη σκυλίτσα του την στιγμή που χαλάρωναν στο σαλόνι του σπιτιού τους.

Για τη σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με την οικογένειά του είχε μιλήσει πρόσφατα και ο δικηγόρος του τονίζοντας: «Δεν είχαν καθημερινή επαφή και συναναστροφή ούτως ώστε να διαπιστώσει η αδελφή του (σ.σ. κάποια περίεργη συμπεριφορά). Όλα αυτά είναι ψευδή, συκοφαντικά και άθλια. Η μοναδική επαφή που είχαν ήταν πριν από έναν μήνα περίπου, που πήγαν στο σπίτι του και τους είπε ότι δεν θέλει καμία επικοινωνία μαζί τους και ότι θα τα πουν στις αίθουσες των δικαστηρίων και τους έβγαλε έξω από το σπίτι του. Η αδελφή του ζήτησε να μεταφερθεί σε ιδιωτική μονάδα που είχε κανονίσει αυτή, με αίτημα στην εισαγγελία».