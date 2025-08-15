Γιώργος Μαζωνάκης: Η ρήξη με την αδελφή του, η δικαστική διαμάχη, τα δημόσια «καρφιά» και ο εγκλεισμός στο ψυχιατρείο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένας από τους πιο δημοφιλής και εκκεντρικούς σταρ της χώρας μας, με αμέτρητες επιτυχίες στο βιογραφικό του και τραγούδια ανεξίτηλα στον χρόνο. Εδώ και μερικές ώρες, βιώνει μία μεγάλη περιπέτεια, καθώς βρίσκεται έγκλειστος σε ψυχιατρείο, ενώ τα τελευταία χρόνια εκείνος και η αδελφή του, Βάσω Μαζωνάκη, έχουν μία δικαστική διαμάχη, που φέρεται να έχει κοστίσει πολύ στον ταλαντούχο καλλιτέχνη.
Σαν «βόμβα» έσκασε η είδηση το απόγευμα της Πέμπτης (15.08.2025) ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης νοσηλεύεται στο ψυχιατρείο. Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, ο διάσημος τραγουδιστής εισήχθη στο νοσοκομείο Δρομοκαΐτειο το πρωί της ίδιας ημέρας ύστερα από εισαγγελική εντολή.
Όλα ξεκίνησαν όταν οικεία πρόσωπα του γνωστού Έλληνα καλλιτέχνη εμφανίστηκαν το πρωί στο τμήμα Βάρης – Βουλιαγμένης με την εισαγγελική παραγγελία στα χέρια και έδωσαν κατάθεση. Αμέσως μετά, αστυνομικοί οδήγησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δρομοκαΐτειο, που εφημέρευε. Το βράδυ της Πέμπτης ο πληρεξούσιος δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, προχώρησε σε μία ανακοίνωση, καθώς ο γνωστός καλλιτέχνης θέλησε να ξεκαθαρίσει δημοσίως τα όσα συμβαίνουν.
«Εξ ονόματος του εντολέα μου Γιώργου Μαζωνάκη, σας δηλώνω ότι ο προσωρινός εγκλεισμός μου σε δημόσια δομή, έγινε εν αγνοία μου και χωρίς τη συγκατάθεσή μου.
Ξαφνικά σήμερα το πρωί γυρνώντας από το πρωινό μου μπάνιο στο σπίτι μου με περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη και συγκεκριμένα ένα περιπολικό της Ελληνικής αστυνομίας που μου ζήτησε να με μεταφέρει κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε δημόσια ψυχιατρική δομή για εξετάσεις.
Σύμφωνα με τον Νόμο, όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα του στενού συγγενικού περιβάλλοντος Α και Β βαθμού, υποβάλουν αίτημα στον εισαγγελέα ότι συγγενικό τους πρόσωπο χρήζει ψυχιατρικής νοσηλείας γιατί πάσχει από ψυχική διαταραχή τότε ο εισαγγελέας διατάσσει την προσωρινή μεταφορά του φερόμενου ως ασθενή σε δημόσια ψυχιατρική δομή.
Επειδή με τύλιξαν κυριολεκτικά σε μια κόλα χαρτί πρόσωπα του στενού μου οικογενειακού περιβάλλοντος με τα οποία έχω δικαστική διένεξη και ετοιμαζόμουν αρχές Σεπτεμβρίου να καταθέσω μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα.
Επειδή η μεθόδευση και η κατασκευή της εις βάρος μου διαμορφωμένης κατάστασης έγινε σήμερα παραμονή του δεκαπενταύγουστου με δεδομένο ότι είναι αύριο αργία και μεσολαβεί Σαββατοκύριακο.
Εκφράζω την αγανάκτηση μου για την άθλια κακόβουλη και μεθοδευμένη προσπάθεια για τη φυσική μου εξόντωση με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων.
Ο Ναπολέοντας έλεγε νικητής δεν είναι αυτός που αρχίζει τον πόλεμο αλλά αυτός που επικρατεί.
Σας ευχαριστώ για την συμπαράσταση και την αγάπη σας, είμαι υγιής, ακμαίος και δυνατός, Ο πληρεξούσιος δικηγόρος Γιώργος Β. Μερκουλίδης, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω», ανέφερε η ανακοίνωση.