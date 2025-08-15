Γιώργος Μαζωνάκης: Η ρήξη με την αδελφή του, η δικαστική διαμάχη, τα δημόσια «καρφιά» και ο εγκλεισμός στο ψυχιατρείο

Οι αποκαλύψεις του Γιώργου Μαζωνάκη για τον «πόλεμο» με την αδελφή του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μιλήσει δημοσίως για τη δικαστική διαμάχη με την αδερφή του, Βάσω, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Κατερίνα Καινούργιου και στην εκπομπή «Super Kατερίνα» του ALPHA, τον Ιούνιο του 2024.

«Δεν δημιούργησα εγώ το πρόβλημα και δεν μπορώ να είμαι υπόλογος για κάτι. Φανταστείτε στο δικό μου μυαλό τι έχει γίνει. Είναι μία υπόθεση που δεν περίμενα ότι θα συμβεί στα 50 μου χρόνια. Είναι μία δοκιμασία που μου βάζει ο Θεός για να δει αν αλλαξοπιστήσω. Είμαι γεννημένος για να ενώνω τα πράγματα για το καλό κι όχι να δημιουργώ κακές ενέργειες και δυνάμεις. Από εκεί και μετά θα πρέπει να μπούνε όρια στα πράγματα και θα πρέπει να καταλάβει ο καθένας τα όριά του και ποιος είναι τι. Για εμένα είναι πολύ στενάχωρο γιατί έχω θιγεί επαγγελματικά και προσωπικά σε μεγάλο βαθμό», είχε αναφέρει ο δημοφιλής τραγουδιστής.

«Μεταβιβάστηκαν εν αγνοία μου μετοχές στην αδερφή μου και τον σύζυγός της. Το πρόβλημα είναι προσωπικό, επαγγελματικό και ηθικό. Είναι πολύ μεγαλύτερο το πράγμα από ό,τι μέχρι τώρα ξέρετε. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον. Αν εγώ είμαι λάθος, τότε θα βγω και θα ζητήσω συγγνώμη. Εγώ θέλω να είμαι μεγαλόψυχος», είχε προσθέσει.

«Οι σχέσεις με τη μητέρα μου δεν είναι είναι οι καλύτερες όπως πριν. Από την άλλη αυτό έχει και μία ελευθερία. Για αυτό λένε ότι οι ελληνικές οικογένειες όπως στο παρελθόν είναι ευχή και κατάρα με την έννοια ότι οι γονείς κι οι συγγενείς που δεν τους επιλέγουμε, είναι πάνω μας με το σε αγαπά, από αγάπη το κάνει αλλά με αγάπη σύμφωνα με το πως θέλει ο άλλος να είσαι», είναι δηλώσει ακόμα, μεταξύ άλλων ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Οι αγωγές και η δικαστική διαμάχη

Τον Οκτώβριο του 2024, ο Γιώργος Μαζωνάκης προσέφυγε στο Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου κατέθεσε δύο αγωγές εναντίον της αδελφής του και αυτές αφορούσαν ζητήματα λογοδοσίας και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και είχε προβεί σε δημόσια δήλωση μέσω του δικηγόρου του.

«Πρώτη φορά, εδώ και δεκαετίες ως καλλιτέχνης (και περισσότερες ως άνθρωπος) έρχομαι αντιμέτωπος με τόσο δύσκολη κατάσταση, προσπαθώντας να υπερασπιστώ τα δικαιώματά μου.

Αγωγές λογοδοσίας κατέθεσα.

Η κρίση της Δικαιοσύνης.

Η παραβίαση του νόμου (αν και ποιος;).

Η πρόκληση υλικών ζημιών.

Αναζήτηση νομικών ευθυνών, ενέργειες απαραίτητες για να προστατεύσω τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μου και με την πίστη, ότι θα αποδοθούν οι ευθύνες σ’ αυτούς που εμπλέκονται και θα αποκαταστήσω τη ζημιά που έχω υποστεί.

Την υλική.

Και τη ζημιά μέσα μου; Το λάβωμα της εμπιστοσύνης στους ανθρώπους, στους ανθρώπους που τους θεωρούσα δικούς μου; Τη ζημιά της ψυχής μου; Ποιο δικαστήριο και ποια δικαιοσύνη θα την αποκαταστήσει, που θα ασχολείται με το δίκαιο και όχι μόνον με το νόμιμο; Ποια;

Υ.Γ.: Και όλα εδώ, πληρώνονται», ανέφερε στη δήλωσή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Τα δημόσια «καρφιά»

Μέσω του μουσικού talent show «The Voice», όπου συμμετείχε το 2024, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αναφερθεί έμμεσα στη δικαστική διαμάχη με την αδερφή του Βάσω.

Για την ακρίβεια, την Κυριακή 20 Οκτωβρίου στο πλατό είχαν μία κουβέντα περί... σογιών καθώς η διαγωνιζόμενη είχε δηλώσει ότι δεν πήγαινε και τόσο συχνά να δει το σόι της, στο χωριό.

«Καλά, δεν ξέρεις το σόι σου;», ρώτησε η Έλενα Παπαρίζου.

«Τα σόγια είναι καταστροφές πολλές φορές, να ξέρετε», είπε στη συνέχεια ο Γιώργος Μαζωνάκης, όλο νόημα.

Η διακοπή της συναυλίας

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένας ευθύς άνθρωπος που δεν του αρέσει να «μασάει» τα λόγια του και υπερασπίζεται ότι θεωρεί σωστό και δίκαιο. Μάλιστα, πρόσφατα ο γνωστός τραγουδιστής κατά τη διάρκεια μίας συναυλίας του δε δίστασε να διακόψει το πρόγραμμά του για να βάλει στη θέση τους κάποιους θαυμαστές που δημιουργούσαν προβλήματα.

Το περιστατικό έγινε στις 27 Ιουλίου 2025 στην Κύπρο, στο γήπεδο «Χαλκάνορα Ιδαλίου» (Δάλι), στη Λευκωσία. Από τη σκηνή ο Γιώργος Μαζωνάκης αναζητούσε τους «ξεφτίλες» και τους «μάγκες», όπως αποκάλεσε τα άτομα που είχαν προκαλέσει το επεισόδιο.

Μετά το επεισόδιο, ο τραγουδιστής είχε δηλώσει για τη συναυλία: «Πέρασα πολύ καλά. Έγινε κάτι; Με τι να ξενερώσω; Αυτό ήταν λίγο και έδωσα πολλή σημασία. Πρέπει να σέβονται τους υπόλοιπους ανθρώπους, όχι τίποτα άλλο. Μεγάλη η κουβέντα η στενοχώρια. Έχω περάσει τόση στενοχώρια που αυτό ήταν το λιγότερο».