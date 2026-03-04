Lifestyle

Γιώργος Μαζωνάκης: Εικόνες από το ιδιαίτερο πάρτι και τις εκπλήξεις για τα γενέθλιά του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έσβησε τα κεράκια σε μία εντυπωσιακή τούρτα με το λογότυπό του
Γιώργος Μαζωνάκης
Γιώργος Μαζωνάκης / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Panik Records γιόρτασαν τα γενέθλιά του και ταυτόχρονα την κυκλοφορία του νέου τραγουδιού «Επιπτώσεις» σ’ ένα ιδιαίτερο πάρτι γεμάτο εκπλήξεις.

Το ξεχωριστό event είχε total black αισθητική και dress code, με τον Γιώργο Μαζωνάκη να «σπάει» το μαύρο και να εμφανίζεται στα κόκκινα, ένα concept – συμβολισμός για την ανατρεπτική και πάντα πρωτοπόρα καλλιτεχνική του υπόσταση και την προσωπικότητά του.

Ο σπουδαίος καλλιτέχνης έσβησε τα κεράκια σε μία εντυπωσιακή τούρτα με το λογότυπό του. Ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, του έκανε έκπληξη με μία ειδικά κατασκευασμένη πλακέτα από γυαλί για τις πλατινένιες και χρυσές πωλήσεις των πρόσφατων επιτυχίων «Ανάσα», «Να Περνάς» και «Παιδί Της Νύχτας».

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ο πιο εμβληματικός ερμηνευτής των τελευταίων χρόνων. Η αλήθεια δεν κρύβεται και η δική σου αλήθεια δεν κρύβεται ποτέ, γι’ αυτό θα συνεχίσεις να μας τραγουδάς και να είσαι διαμαντένιος, πλατινένιος, χρυσός και ο,τι άλλο θες», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Αρσενάκος, με τον Γιώργο Μαζωνάκη να ευχαριστεί τη δισκογραφική εταιρία και το κοινό.

Κατά τη διάρκεια του event παρουσιάστηκε πρώτη φορά και το νέο τραγούδι «Επιπτώσεις», που ενθουσίασε τους πάντες. Το «Επιπτώσεις», σε μουσική και στίχους του Μιχάλη Κουινέλη και παραγωγή του Κώστα Καλημέρη, κυκλοφορεί τώρα σε όλες τις streaming υπηρεσίες, ενώ σύντομα θα μεταφερθεί με music video στο YouTube.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έδειχνε ευδιάθετος, ενώ σε δηλώσεις που παραχώρησε σε δημοσιογράφους ανέφερε πως επιθυμεί μελλοντικά να δώσει μια μεγάλη συνέντευξη στον Παύλο Τσίμα και να δώσει απαντήσεις για τα όσα συνέβησαν τα τελευταία χρόνια στη ζωή του.

Γιώργος Μαζωνάκης και Πάρης Κασιδόκωστας
Γιώργος Μαζωνάκης και Πάρης Κασιδόκωστας / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Αλεξάνδρα Πασχαλίδου, Γιώργος Μαζωνάκης και Χριστίνα Πολίτη
Αλεξάνδρα Πασχαλίδου, Γιώργος Μαζωνάκης και Χριστίνα Πολίτη
Τα κόκκινα νύχια του Γιώργου Μαζωνάκη
Τα κόκκινα νύχια του Γιώργου Μαζωνάκη
Γιώργος Αρσενάκος, Γιώργος Μαζωνάκης και Πάρης Κασιδόκωστας
Γιώργος Αρσενάκος, Γιώργος Μαζωνάκης και Πάρης Κασιδόκωστας
Γιώργος Μαζωνάκης και Γιώργος Αρσενάκος
Γιώργος Μαζωνάκης και Γιώργος Αρσενάκος

parti mazonaki

Νίκος Τερζής
Νίκος Τερζής
Αμαρυλλίς
Αμαρυλλίς

Οι καλεσμένοι, από τους χώρους της μουσικής, της υποκριτικής, των επιχειρήσεων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των ραδιοφώνων, απόλαυσαν γεύσεις από την asian κουζίνα και signature coctails εμπνευσμένα από τις επιτυχίες «Ανάσα», «Να Περνάς» και «Παιδί Της Νύχτας», ενώ η βραδιά «ντύθηκε» με κλασική μουσική και house – techno επιλογές.

