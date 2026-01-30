Lifestyle

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα «γαλλικά» και οι χειρονομίες στη σκηνή – «Θα σε γ@@@@ω μετά»

Το βίντεο ανέβηκε στο TikTok, και μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral
Γιώργος Μαζωνάκης
O Γιώργος Μαζωνάκης / NDP Photo / Φωτογραφία (αρχείου) Ανδρέας Νικολαρέας

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν περνά απαρατήρητος, και αυτή τη φορά κατάφερε να γίνει viral με μία ατάκα. Το βίντεο ανέβηκε στο TikTok, και μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral.

Σε μία από τις πρόσφατες live εμφανίσεις του, ο Γιώργος Μαζωνάκης απευθύνθηκε σε κάποιον στο κοινό λέγοντας: «Θα σε γ… μετά», συνοδεύοντας τη φράση με τη χαρακτηριστική χειρονομία, όπως φαίνεται στο βίντεο που έγινε αμέσως viral.

Οι θαυμαστές του δημοφιλούς καλλιτέχνη σχολιάζουν από τη μία με θετικό τρόπο την αμεσότητα που τον χαρακτηρίζει, αλλά και αρνητικά για τα «γαλλικά» που είπε μπροστά σε κόσμο.

@manolismassaoutis #mazwnakis ♬ πρωτότυπος ήχος – Μανωλης μασαουτης

 

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Δεκέμβριο, ο νεαρός τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος κατέθεσε μήνυση εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη για ανήθικες προτάσεις και ασελγή συμπεριφορά.

