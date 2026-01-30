Γιώργος Μαζωνάκης: Τα «γαλλικά» και οι χειρονομίες στη σκηνή – «Θα σε γ@@@@ω μετά»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν περνά απαρατήρητος, και αυτή τη φορά κατάφερε να γίνει viral με μία ατάκα. Το βίντεο ανέβηκε στο TikTok, και μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral.

Σε μία από τις πρόσφατες live εμφανίσεις του, ο Γιώργος Μαζωνάκης απευθύνθηκε σε κάποιον στο κοινό λέγοντας: «Θα σε γ… μετά», συνοδεύοντας τη φράση με τη χαρακτηριστική χειρονομία, όπως φαίνεται στο βίντεο που έγινε αμέσως viral.

Οι θαυμαστές του δημοφιλούς καλλιτέχνη σχολιάζουν από τη μία με θετικό τρόπο την αμεσότητα που τον χαρακτηρίζει, αλλά και αρνητικά για τα «γαλλικά» που είπε μπροστά σε κόσμο.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Δεκέμβριο, ο νεαρός τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος κατέθεσε μήνυση εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη για ανήθικες προτάσεις και ασελγή συμπεριφορά.