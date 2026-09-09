Νίκος Οικονομόπουλος: Αναβάλλει τη συναυλία του μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη – «Ο αιφνίδιος χαμός του μας βρίσκει όλους σε βαθύ πένθος»

Ο Νίκος Οικονομόπουλος σε ένδειξη σεβασμού μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη (09.09.2026), σε ηλικία 54 ετών αναβάλλει τη συναυλία του στο Θέατρο Πέτρας την Πέμπτη (10.09.2026).

Αφού αποχαιρέτησε ο Νίκος Οικονομόπουλος τον συνάδελφό του Γιώργο Μαζωνάκη, δημοσιεύοντας μία κοινή τους φωτογραφία,προχώρησε σε μια ακόμη ανάρτηση.

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Μέσα από αυτή, εξήγησε ότι, όπως πολλοί άλλοι, βρίσκεται και εκείνος σε βαρύ πένθος. «Με βαριά καρδιά σας ενημερώνω πως η αυριανή μου συναυλία στο Θέατρο Πέτρας αναβάλλεται, για την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Ο αιφνίδιος χαμός του αγαπημένου μου φίλου και συναδέλφου, Γιώργου Μαζωνάκη, μας βρίσκει όλους σε βαθύ πένθος. Σας ζητώ συγγνώμη για την αναστάτωση, γνωρίζοντας πόσο περιμένατε αυτή τη βραδιά. Τα εισιτήρια σας παραμένουν έγκυρα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη έχει βυθίσει στο πένθος τον καλλιτεχνικός κόσμος. Από τις πρώτες ώρες που έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση, άνθρωποι που συνυπήρξαν μαζί του στη μουσική σκηνή, φίλοι και συνάδελφοί του τον αποχαιρετούν δημόσια, με λόγια που αποτυπώνουν το σοκ, αλλά και τη θλίψη για την απώλειά του.

Επίσης, ο Θοδωρής Φέρρης ανακοίνωσε και εκείνος την αναβολή της προγραμματισμένης συναυλίας του στη Λάρισα, με την οποία θα ολοκληρώνονταν η φετινή sold out καλοκαιρινή περιοδεία του μετά τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.