Γιώργος Μαζωνάκης: Τα συγκινητικά «αντίο» του καλλιτεχνικού κόσμου

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έσβησε ξαφνικά στα 54 του χρόνια το απόγευμα της Τετάρτης (09.09.2026) και η απώλειά του προκάλεσε σοκ και συγκίνηση τόσο στον χώρο του τραγουδιού όσο και στης τηλεόρασης.

Αγαπημένοι του συνάδελφοι, φίλοι του από τον την παρουσίαση και καλλιτέχνες κάθε είδους θέλησαν να πουν το στερνό «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη.

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Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θέλησε να πει το δικό του «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη και έγραψε μερικά συγκινητικά λόγια στο Instagram για τον αιφνίδιο χαμό του τραγουδιστή.

«Καλό ταξίδι Γιώργο… εκεί που θα πας να ηρεμήσει η ψυχούλα σου…», έγραψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην ανάρτηση που έκανε για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση αυτά που έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε από την κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι στο «Ελπίς» όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 17:30 της Τετάρτης.

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«Ο Γιώργος όπως τον ήξερα εγώ… Τα φαγητά μας στου Λουιζίδη στη Βουλιαγμένη, τα χειμωνιάτικα μπάνια μας κάτω από το Divani στο Καβούρι, οι ατέλειωτες πλάκες και κουβέντες μέχρι πρωίας στα καμαρίνια.

Ένας σπουδαίος και ξεχωριστός καλλιτέχνης, ένας τεράστιος σταρ, αλλά πάνω απ’ όλα ένας απλός, αυθεντικός και αληθινός άνθρωπος.

Γιώργο κάποιοι σε στενοχώρησαν πολύ… Όμως ο κόσμος σε αγάπησε όσο λίγους, γιατί ένιωθε την αλήθεια σου.

Έτσι θα σε θυμάμαι, Γιώργο. Απλό, γελαστό, καλοσυνάτο και μοναδικό.

Καλό ταξίδι φίλε μου καλέ…», έγραψε ο Γιώργος Λιάγκας στη δική του ανάρτηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έγραψε στο Instagram: «Δεν βρίσκω λόγια. Και ίσως σήμερα τα λόγια να είναι πολύ λίγα για ένα τέτοιο αντίο.

Μοιραστήκαμε μουσικές, τραγούδια, στιγμές, γέλια, αγωνίες. Και είχα τη χαρά να ακούσω κομμάτια της ψυχής μου να παίρνουν τη δική σου φωνή και να γίνονται δικά σου. Αυτό δεν ξεχνιέται. Δεν χάνεται.

Ήσουν μοναδικός. Αληθινός, απρόβλεπτος, γενναιόδωρος, ανεπανάληπτος. Ένας άνθρωπος που δεν έμοιαζε με κανέναν και μια φωνή που αρκούσε μία λέξη για να ξέρεις ποιος τραγουδά.

Σήμερα είναι πολύ δύσκολο να πιστέψω πως έφυγες.

Μένουν όλα όσα ζήσαμε. Μένουν οι κουβέντες μας. Μένουν τα τραγούδια μας. Και πάνω απ’ όλα, μένει η φωνή σου.

Γιατί κάποιες φωνές δεν σιωπούν όταν φεύγουν οι άνθρωποι. Μένουν εδώ και συνεχίζουν να μας βρίσκουν εκεί που πονάμε, εκεί που αγαπάμε, εκεί που θυμόμαστε.

Καλό σου ταξίδι, Γιώργο μου. Θα μου λείψεις πολύ», έγραψε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

«Ο Μαζώ ήταν ένα αερικό και έφυγε σαν αερικό… πολύ λυπάμαι.

Μέσα σε έναν κίβδηλο κόσμο, αυτός ήταν η γνησιότητα. Και η γνησιότητα είναι πάντα ακριβή», έγραψε στη δική της ανάρτηση η τραγουδίστρια Ηρώ.

«Υπάρχουν άνθρωποι που δεν χωρούν εύκολα σε έναν αποχαιρετισμό και ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένας από αυτούς.

Από το 2002 μέχρι το 2007 έζησα μαζί του μία από τις πιο δημιουργικές και έντονες περιόδους της μουσικής μου διαδρομής. Πέντε χρόνια γεμάτα τραγούδια, δίσκους, πρόβες, στούντιο, αγωνίες, χαρές, ανατροπές και πάνω απ’ όλα, μια αστείρευτη ανάγκη να κάνουμε κάτι διαφορετικό.

Ο Γιώργος είχε κάτι που δεν διδάσκεται και δεν κατασκευάζεται. Είχε προσωπικότητα. Είχε ένστικτο. Είχε εκείνη τη σπάνια καλλιτεχνική ανησυχία που δεν τον άφηνε ποτέ να αρκεστεί στα ήδη γνωστά. Δεν φοβήθηκε να ρισκάρει, να αλλάξει, να εκτεθεί, να γίνει ο εαυτός του. Και γι’ αυτό κατάφερε να γίνει μοναδικός.

Γυρνώντας αυτή τη στιγμή πίσω, ακούω μέσα μου τραγούδια που συνδέθηκαν με μια ολόκληρη εποχή. Τραγούδια που έγιναν στιγμές, νύχτες, έρωτες, χωρισμοί, διασκεδάσεις, αναμνήσεις χιλιάδων ανθρώπων. Κι αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο προνόμιο ενός καλλιτέχνη: να συνεχίζει να υπάρχει μέσα στις ζωές των άλλων, μέσα από αυτό που δημιούργησε.

Γιώργο, η απουσία σου είναι από εκείνες που δύσκολα χωράει ο νους.

Σ’ ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, για τη δημιουργική τρέλα, για όλα όσα τολμήσαμε μαζί και, κυρίως, για το αποτύπωμα που που αφήνεις στη μουσική μας.

Καλό ταξίδι. Φοίβος», έγραψε ο γνωστός στιχουργός στην ανάρτησή του.

«Καλό παράδεισο στον σπουδαίο Γιώργο Μαζωνάκη», έγραψε στο βίντεο που δημοσίευσε ο Πέτρος Ιακωβίδης.

Σήμερα βιώνω μια από τις δύσκολες σοκαριστικές ημέρες της ζωής μου! Μια μεγάλη λύπη με κυριεύει! ΕΧΩ τόσα να γράψω….τόσες ωραίες στιγμές….αλλά τι να πρωτογράψω..! Τι;

Δυστυχώς πολύ Δυστυχώς

Α ρε Γιώργο!….

Στην πρώτη φωτό από την επίδειξή μου το 2003 που περπάτησε με την καλλονή το Supermodel @esthercanadasofficial και στην δεύτερη όταν πρώτο γνωριστήκαμε και έκανα την τεράστια πρωτοπορία για τα δεδομένα τότε στην Ελλάδα…το 1994 να βγάλω έναν λαϊκό τραγουδιστή στο ρόλο του μοντέλου να περπατήσει τραγουδώντας στην πασαρέλα το “με τα μάτια να το λες” με τον supermodel @marcusschenkenberg γιατί στο πρόσωπο του είδα έναν Star!

Ένας σάλος στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα τα δημοσιεύματα το ένα πίσω από το άλλο!

Γιώργο μου κρατάω όλες τις αναμνήσεις και τις αξέχαστες στιγμές!

Σ’ αγαπώ… γαλήνη στην ψυχή σου», έγραψε ο Βασίλειος Κωστέτσος.

«Υπάρχουν στιγμές που τα λόγια μοιάζουν τόσο μικρά μπροστά στην απώλεια… Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε τόσο ξαφνικά από τη ζωή. Δεν ήταν μόνο μια μεγάλη φωνή. Ήταν μια ξεχωριστή παρουσία, ένας καλλιτέχνης που έβαλε τη δική του σφραγίδα στις ζωές μας και έντυσε με τη φωνή του έρωτες, χωρισμούς, νύχτες, χαρές και δύσκολες στιγμές. Έγινε κομμάτι των αναμνήσεών μας… 54 χρόνια… τόσο λίγα για έναν άνθρωπο που είχε ακόμη τόσα να δώσει. Κι όμως, οι μεγάλες φωνές δεν σιωπούν ποτέ πραγματικά. Μένουν μέσα στα τραγούδια τους, στις αναμνήσεις μας και στις καρδιές εκείνων που τις αγάπησαν. Καλό ταξίδι, Γιώργο… Να τραγουδάς εκεί ψηλά όπως μόνο εσύ ήξερες. Και να ξέρεις πως θα σε ακούμε για πάντα. Η φωνή σου μπορεί να σώπασε, αλλά η ψυχή σου θα μείνει για πάντα ζωντανή μέσα από τη μουσική σου», έγραψε η Ιωάννα Λίλη.

«Ο χρόνος δεν γιατρεύει πια τις πληγές… Καλό ταξίδι μοναδικέ, αγαπημένε μας», έγραψε η Φαίη Σκορδά.

«Τέτοια τραγωδία να χάνεις σήμερα τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η τέχνη του θα είναι μαζί μας για πάντα. Ας είναι αιωνία η μνήμη του. Καλό ταξίδι Γιώργο μας, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ», έγραψε η Νία Βαρδάλος.

«Γιώργο μου,

δεν ξέρω τι να γράψω και πώς να χωρέσω σε λίγες λέξεις αυτό το “αντίο”.

Μοιραστήκαμε όμορφες στιγμές, κουβέντες, γέλια και στιγμές που θα κρατήσω πάντα μέσα μου. Είχες αυτή τη μοναδική ενέργεια, την αλήθεια, το χιούμορ και τον τόσο δικό σου τρόπο να υπάρχεις.

Η φωνή σου και τα τραγούδια σου θα είναι πάντα εδώ, αλλά πάνω απ’ όλα θα μείνει ο άνθρωπος πίσω από αυτά.

Καλό σου ταξίδι, Γιώργο μου.

Θα σε θυμάμαι με αγάπη», έγραψε η Μελίνα Ασλανίδου.

«Σήμερα η καρδιά μου πονάει πολύ…

Αποχαιρετώ έναν άνθρωπο που αγάπησα βαθιά και που είχα την τιμή να γνωρίσω από τα πρώτα του βήματα, αλλά και να ξανασυναντήσω πολλά χρόνια αργότερα και να συνεργαστώ μαζί του.

Μαζί μοιραστήκαμε όμορφες στιγμές, στιγμές αγάπης, εκτίμησης και μιας όμορφης συνεργασίας που θα κρατήσω για πάντα στην καρδιά μου.

Θυμάμαι ακόμη τότε, στο Λίντο, όταν ερχόσουν να με ακούσεις. Ήσουν ακόμη πολύ νέος και είχες μέσα σου αυτή τη μεγάλη αγάπη για το τραγούδι. Θυμάμαι που ήρθες στο καμαρίνι μου και μου έδωσες μια κασέτα, ζητώντας μου να την ακούσω και να σου πω αν πίστευα πως άξιζε να ξεκινήσεις το τραγούδι.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνη τη στιγμή. Γιατί είδα στα μάτια σου πόσο πολύ το ήθελες.

Και η ζωή τα έφερε έτσι ώστε, πολλά χρόνια μετά, να συναντηθούμε ξανά και να συνεργαστούμε, δημιουργώντας μαζί ακόμη περισσότερες όμορφες αναμνήσεις…

Γιώργο μου, σε αγάπησα και με αγάπησες… και αυτή η αγάπη δεν σβήνει με την απουσία.

Σήμερα σε αποχαιρετώ με βαθιά συγκίνηση, αγάπη και ευγνωμοσύνη για όλα όσα μοιραστήκαμε.

Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μου Γιώργο. Θα είσαι πάντα στην καρδιά μου.

«Κάποιες φωνές σιωπούν αλλά δεν ξεχνιούνται ποτέ»

Η Άντζελα σου», έγραψε η Άντζελα Δημητρίου για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Ίσως ο μόνος καλλιτέχνης που θεώρησα φίλο μου. Αντίο Γιώργο..», έγραψε ο Αντώνης Σρόιτερ.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν το παιδί της νύχτας που κατάφερε να «ανήκει» σε όλους και έγινε ένας από τους μεγαλύτερους σταρ.