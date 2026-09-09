Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Το σπαρακτικό «αντίο» της Αλεξάνδρας Παλαιολόγου – «Η καλόκαρδη καρδούλα σου δεν άντεξε άλλο πόνο»

Με ένα βαθιά προσωπικό μήνυμα και ένα τραγούδι που γνώριζε ότι αγαπούσε επέλεξε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου να πει το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγες ώρες μετά την είδηση για τον θάνατο του γνωστού τραγουδιστή. Η ηθοποιός, η οποία συνδεόταν μαζί του με στενή φιλία και κουμπαριά, έγραψε για τη «συντριβή» που νιώθει και τον αποχαιρέτησε ως το «φωτεινό μου αστέρι».

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου επέλεξε το τραγούδι «Ποτέ» για να συνοδεύσει την ανάρτησή της για τον Γιώργο Μαζωνάκη, εξηγώντας ότι γνώριζε πόσο πολύ το αγαπούσε. Ο θάνατος του στενού φίλου και κουμπάρου της προκάλεσε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο μήνυμα, το οποίο ξεκινά με τη φράση: «Ψυχή μου… καρδιά μου… πλάσμα μου μοναδικό και καλοκάγαθο…».

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«Τα λόγια είναι πολύ φτωχά»

Η ηθοποιός επέλεξε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα από τη μουσική του, συνοδεύοντας το μήνυμά της με το «Ποτέ».

«Σ’ αποχαιρετώ με αυτό το τραγούδι που ξέρω πόσο πολύ το αγαπούσες…», έγραψε.

Στη συνέχεια επιχείρησε να περιγράψει τη συναισθηματική της κατάσταση, παραδεχόμενη ότι οι λέξεις δεν αρκούν για να αποδώσουν όσα αισθάνεται.

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«Τα λόγια είναι πολύ φτωχά για να περιγράψουν τη συντριβή που νιώθω…», ανέφερε.

Αλεξάνδρα Παλαιολόγου για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Η καλόκαρδη καρδούλα σου δεν άντεξε άλλο πόνο»

Η πιο φορτισμένη αναφορά της Αλεξάνδρας Παλαιολόγου ήρθε στη συνέχεια, όταν μίλησε για τον πόνο που, όπως έγραψε, είχε βιώσει ο τραγουδιστής.

«Η πάντα καλόκαρδη καρδούλα σου δεν άντεξε άλλο πόνο…», σημείωσε.

Το μήνυμά της ολοκληρώνεται ιδιαίτερα φορτισμένα: «Καλό σου ταξίδι, φωτεινό μου αστέρι…».