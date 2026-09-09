Ο Θοδωρής Φέρρης αναβάλλει τη συναυλία του στη Λάρισα, λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο Θοδωρής Φέρρης ανακοίνωσε την αναβολή της προγραμματισμένης συναυλίας του στη Λάρισα, με την οποία θα ολοκληρώνονταν η φετινή sold out καλοκαιρινή περιοδεία του. Ο λόγος δεν είναι άλλος από τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με μήνυμα του Θοδωρή Φέρρη στα social media, καθώς και με μήνυμα της εταιρείας παραγωγής Panik Live Productions, έγινε γνωστό πως η συναυλία που θα γινόταν την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, στην AEL FC Arena, μεταφέρεται για τις 24 Σεπτεμβρίου στον ίδιο χώρο. Ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε την Τετάρτη (09.09.2026) από την κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι στο «Ελπίς» όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 17:30 της Τετάρτης.

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«Φίλοι μου καλοί, η προγραμματισμένη συναυλία μας αύριο 10/9 στην Λάρισα, δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω της απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η συναυλία θα διεξαχθεί στις 24/9 στην ίδια τοποθεσία (AEL FC Arena).

Τα εισιτήρια που έχουν αγοραστεί θα ισχύουν κανονικά. Ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση.

Καλό ταξίδι φίλε Γιώργο…», ανέφερε η ανακοίνωση του Θοδωρή Φέρρη.