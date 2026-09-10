Γιώργος Μαζωνάκης: Ο βασανιστικός τελευταίος χρόνος της ζωής του – Από το Δρομοκαΐτειο και τη δικαστική διαμάχη με την οικογένειά του στην καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς και αγαπημένους τραγουδιστές της γενιάς του και από τους μοναδικούς σταρ που έχει βγάλει το ελληνικό πεντάγραμμο. Η ζωή του ήταν όπως ακριβώς την ονειρευόταν, διότι είχε δουλέψει σκληρά για να πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Παρόλα αυτά η πορεία δεν είχε στρωμένα ροδοπέταλα. Αντιθέτως ο τελευταίος χρόνος ήταν βασανιστικός για τον τραγουδιστή, καθώς ταλαιπωρήθηκε από αρκετές δύσκολες συνθήκες,

Ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη την Τετάρτη (09.09.2026) συγκλόνισε το πανελλήνιο. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης, που ήταν πάντα ανάμεσα στα πρώτα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας της χώρας μας, πριν από έναν χρόνο βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, εξαιτίας του εγκλεισμού του στο Δρομοκαΐτειο. Τότε ήρθε ξανά στην επιφάνεια η μακροχρόνια δικαστική διαμάχη με τα μέλη της οικογένειάς του και αποτελούσε ένα «αγκάθι» για εκείνον. Μερικούς μήνες αργότερα, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε να «πρωταγωνιστεί» σε μία νέα υπόθεση, καθώς ένας 21χρονος τραγουδιστής τον κατηγόρησε για ανήθικες προτάσεις, καταθέτοντας μήνυση σε βάρος του.

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Ο εγκλεισμός στο Δρομοκαΐτειο

Ήταν Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025 όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη στο Δρομοκαΐτειο, ύστερα από εισαγγελική εντολή. Όλα ξεκίνησαν όταν μέλη της οικογένειάς του εμφανίστηκαν στο αστυνομικό τμήμα Βάρης – Βουλιαγμένης με την εισαγγελική παραγγελία στα χέρια και έδωσαν κατάθεση. Αμέσως μετά, αστυνομικοί οδήγησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δρομοκαΐτειο, που εφημέρευε.

Μερικές ώρες αργότερα, ο τότε δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης είχε εκδώσει μία ανακοίνωση που έλεγε: «Εξ ονόματος του εντολέα μου Γιώργου Μαζωνάκη, σας δηλώνω ότι ο προσωρινός εγκλεισμός μου σε δημόσια δομή, έγινε εν αγνοία μου και χωρίς τη συγκατάθεσή μου.

Ξαφνικά σήμερα το πρωί γυρνώντας από το πρωινό μου μπάνιο στο σπίτι μου με περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη και συγκεκριμένα ένα περιπολικό της Ελληνικής αστυνομίας που μου ζήτησε να με μεταφέρει κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε δημόσια ψυχιατρική δομή για εξετάσεις.

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Σύμφωνα με τον Νόμο, όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα του στενού συγγενικού περιβάλλοντος Α και Β βαθμού, υποβάλουν αίτημα στον εισαγγελέα ότι συγγενικό τους πρόσωπο χρήζει ψυχιατρικής νοσηλείας γιατί πάσχει από ψυχική διαταραχή τότε ο εισαγγελέας διατάσσει την προσωρινή μεταφορά του φερόμενου ως ασθενή σε δημόσια ψυχιατρική δομή.

Επειδή με τύλιξαν κυριολεκτικά σε μια κόλα χαρτί πρόσωπα του στενού μου οικογενειακού περιβάλλοντος με τα οποία έχω δικαστική διένεξη και ετοιμαζόμουν αρχές Σεπτεμβρίου να καταθέσω μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα.

Επειδή η μεθόδευση και η κατασκευή της εις βάρος μου διαμορφωμένης κατάστασης έγινε σήμερα παραμονή του δεκαπενταύγουστου με δεδομένο ότι είναι αύριο αργία και μεσολαβεί Σαββατοκύριακο.

Εκφράζω την αγανάκτηση μου για την άθλια κακόβουλη και μεθοδευμένη προσπάθεια για τη φυσική μου εξόντωση με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων.

Ο Ναπολέοντας έλεγε νικητής δεν είναι αυτός που αρχίζει τον πόλεμο αλλά αυτός που επικρατεί.

Σας ευχαριστώ για την συμπαράσταση και την αγάπη σας, είμαι υγιής, ακμαίος και δυνατός, Ο πληρεξούσιος δικηγόρος Γιώργος Β. Μερκουλίδης, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η ρήξη με την αδελφή του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης για αρκετά μεγάλο διάσημα συνεργαζόταν με την αδελφή του, Βάσω Μαζωνάκη. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια εκείνη είχε απομακρυνθεί από το πλευρό του και ανάμεσά τους είχε ξεσπάσει μία δικαστική διαμάχη.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το Live News το 2024, το πρόβλημα είχε προκύψει για την διαχείριση μίας εταιρείας στην οποία ανήκει ένα σπίτι στη Μύκονο. Σύμφωνα με τον Γιώργο Μαζωνάκη, όταν αποφάσισε να κάνει έλεγχο στα οικονομικά της εταιρείας που είχε μαζί με την αδερφή του, παρατήρησε ότι το πολυτελές σπίτι στη Μύκονο είχε μεταφερθεί σε άλλη εταιρεία υπό την διαχείριση της Βάσως Μαζωνάκη, στην οποία ο ίδιος δεν είχε ποσοστό.

Η αρχική εταιρεία είχε την επωνυμία VGD Residences (δηλ. Βάσω, Γιώργος, Δημήτρης) με χαμηλό κεφάλαιο, με σκοπό τη διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων. Μετά την πρόσφατη τροποποίηση η εταιρεία μετονομάστηκε, ίσως εν αγνοία του τραγουδιστή, σε «Residences by V». Στη συνέχεια, ο γνωστός τραγουδιστής αποχώρησε και έδωσε το 5% στην Βάσω Μαζωνάκη και το άλλο 5% στον σύντροφό της Δημήτρη Μακρυνιώτη. Η διαδικασία αυτή όμως, φέρεται να μην έγινε με την έγκριση του Γιώργου Μαζωνάκη. Έτσι, εκείνος ζήτησε να επιστρέψουν τα ποσοστά στην αρχική τους μορφή, δηλαδή 90% η αδερφή του και 10% ο γνωστός ερμηνευτής. Η κίνησή του αυτή οδήγησε τον ίδιο και την αδελφή του σε μία μακρά δικαστική διαμάχη.

Παράλληλα, το 2023 μία άλλη εταιρεία την οποία διαχειρίζονταν τα δύο αδέρφια 50 – 50 για τα οικονομικά του τραγουδιστή τροποποιήθηκε, με την Βάσω Μαζωνάκη να αποχωρεί και να παραδίδει το 49%, παρόλο που με βάση το καταστατικό εκείνη είχε τον έλεγχο των εσόδων και των εξόδων. Το ποσοστό κατέληξε να περνά στο 99% στον Γιώργο Μαζωνάκη και στο 1% σε άλλο πρόσωπο. Αυτή η εταιρεία από το 2004 εκμεταλλευόταν την καλλιτεχνική δραστηριότητα του τραγουδιστή εξολοκλήρου, με τον δημοφιλή καλλιτέχνη να συνεχίζει τη σημαντική πορεία του στην ελληνική μουσική σκηνή κάνοντας μεγάλες εμπορικές επιτυχίες και λαμπερές εμφανίσεις.

O Γιώργος Μαζωνάκης, η Βάσω Μαζωνάκη και ο Δημήτρης Μακρυνιώτης / NDP PHOTO

Η Βάσω και η Μαρία Μαζωνάκη μετά τον θάνατου του τραγουδιστή εμφανίστηκαν έξω από το νοσοκομείο, συγκλονισμένες.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μιλήσει δημοσίως για τη δικαστική διαμάχη με την αδερφή του, Βάσω, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Κατερίνα Καινούργιου και στην εκπομπή «Super Kατερίνα» του ALPHA, τον Ιούνιο του 2024.

«Δεν δημιούργησα εγώ το πρόβλημα και δεν μπορώ να είμαι υπόλογος για κάτι. Φανταστείτε στο δικό μου μυαλό τι έχει γίνει. Είναι μία υπόθεση που δεν περίμενα ότι θα συμβεί στα 50 μου χρόνια. Είναι μία δοκιμασία που μου βάζει ο Θεός για να δει αν αλλαξοπιστήσω. Είμαι γεννημένος για να ενώνω τα πράγματα για το καλό κι όχι να δημιουργώ κακές ενέργειες και δυνάμεις. Από εκεί και μετά θα πρέπει να μπούνε όρια στα πράγματα και θα πρέπει να καταλάβει ο καθένας τα όριά του και ποιος είναι τι. Για εμένα είναι πολύ στενάχωρο γιατί έχω θιγεί επαγγελματικά και προσωπικά σε μεγάλο βαθμό», είχε πει ο δημοφιλής τραγουδιστής.

«Μεταβιβάστηκαν εν αγνοία μου μετοχές στην αδελφή μου και τον σύζυγός της. Το πρόβλημα είναι προσωπικό, επαγγελματικό και ηθικό. Είναι πολύ μεγαλύτερο το πράγμα από ό,τι μέχρι τώρα ξέρετε. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον. Αν εγώ είμαι λάθος, τότε θα βγω και θα ζητήσω συγγνώμη. Εγώ θέλω να είμαι μεγαλόψυχος», είχε αναφέρει ακόμα.

«Οι σχέσεις με τη μητέρα μου δεν είναι οι καλύτερες όπως πριν. Από την άλλη αυτό έχει και μία ελευθερία. Για αυτό λένε ότι οι ελληνικές οικογένειες όπως στο παρελθόν είναι ευχή και κατάρα με την έννοια ότι οι γονείς κι οι συγγενείς που δεν τους επιλέγουμε, είναι πάνω μας με το σε αγαπά, από αγάπη το κάνει αλλά με αγάπη σύμφωνα με το πως θέλει ο άλλος να είσαι», είχε υπογραμμίσει ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Οι αγωγές και η δικαστική διαμάχη

Τον Οκτώβριο του 2024, ο Γιώργος Μαζωνάκης προσέφυγε στο Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου κατέθεσε δύο αγωγές εναντίον της αδελφής του και αυτές αφορούσαν ζητήματα λογοδοσίας και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και είχε προβεί σε δημόσια δήλωση μέσω του δικηγόρου του.

«Πρώτη φορά, εδώ και δεκαετίες ως καλλιτέχνης (και περισσότερες ως άνθρωπος) έρχομαι αντιμέτωπος με τόσο δύσκολη κατάσταση, προσπαθώντας να υπερασπιστώ τα δικαιώματά μου.

Αγωγές λογοδοσίας κατέθεσα. Η κρίση της Δικαιοσύνης. Η παραβίαση του νόμου (αν και ποιος;). Η πρόκληση υλικών ζημιών. Αναζήτηση νομικών ευθυνών, ενέργειες απαραίτητες για να προστατεύσω τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μου και με την πίστη, ότι θα αποδοθούν οι ευθύνες σ’ αυτούς που εμπλέκονται και θα αποκαταστήσω τη ζημιά που έχω υποστεί. Την υλική.

Και τη ζημιά μέσα μου; Το λάβωμα της εμπιστοσύνης στους ανθρώπους, στους ανθρώπους που τους θεωρούσα δικούς μου; Τη ζημιά της ψυχής μου; Ποιο δικαστήριο και ποια δικαιοσύνη θα την αποκαταστήσει, που θα ασχολείται με το δίκαιο και όχι μόνον με το νόμιμο; Ποια; Υ.Γ.: Και όλα εδώ, πληρώνονται», είχε αναφέρει στη δήλωσή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης / NDPPHOTO / NDP PHOTO

Η μήνυση και το οργανωμένο σχέδιο εκβίασης

Τον Δεκέμβριο του 2025 ο 21χρονος τραγουδιστής, Στέφανος Παπαδόπουλος, κατέθεσε μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Κατά τη σύντομη συζήτησή μας ο τραγουδιστής μού ζήτησε εκ νέου να βρεθούμε λέγοντάς μου “θα κανονίσουμε τίποτα;”. Και ενώ ήταν σαφές ότι αναφερόταν και πάλι σε κάποια συνάντηση σεξουαλικού χαρακτήρα, παριστάνοντας ότι δεν είχα καταλάβει τι εννοούσε για να τον αποφύγω του απαντάω “τι θέλετε, καφέ, φαγητό;”. Τότε επανέλαβε την ερώτησή του, την οποία συνόδευσε με μία χυδαία χειρονομία, η οποία αναπαριστούσε την πράξη της πεολειχίας. Ευρισκόμενος σε σοκ έμεινα να τον κοιτάζω, μην πιστεύοντας ότι προχώρησε σε τέτοια ενέργεια, μπροστά μάλιστα και σε τρίτο πρόσωπο. Αντιλαμβανόμενος την έκπληξή μου, προχώρησε λέγοντας “το παίζεις παρθένα και θες να κάνεις και καριέρα εδώ μέσα”», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η μήνυση του νεαρού καλλιτέχνη.

Ο νεαρός τραγουδιστής έξω από τα δικαστήρια

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εκδώσει ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για «οργανωμένο σχέδιο εκβίασης» με ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες. Μάλιστα έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές και ειδικότερα στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

«Εξυφαίνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις παράνομες απαιτήσεις των οποίων ο εντολέας μου δεν υπέκυψε. Αρχικώς επιχειρήθηκε η εκβίασή του με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών· πλην όμως, καθώς αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη, στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου.

Για το εν λόγω σχέδιο, ο εντολέας μου έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές και ειδικότερα στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι καταγγελίες που στρέφονται σε βάρος του εντολέως μου είναι απολύτως ψευδείς, ανυπόστατες και στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης.

Περίτρανη απόδειξη ότι αποτελούν τμήμα του ως άνω εγκληματικού σχεδίου συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης που τις περιλαμβάνει: κατατίθεται σήμερα, λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ τα καταγγελλόμενα γεγονότα φέρονται να έχουν τελεστεί τον Μάρτιο του 2025, η δε συγκεκριμένη χρονική επιλογή είχε προαναγγελθεί στα μέσα ενημέρωσης ήδη εδώ και περίπου 5 ημέρες, γεγονός που επιβεβαιώνει τον προσχηματικό και εκβιαστικό χαρακτήρα της ενέργειας αυτής.

Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Δικαιοσύνη, είμαστε βέβαιοι ότι ο καταγγέλλων πολύ σύντομα θα αντιμετωπίσει σοβαρότατης ποινικής απαξίας κατηγορίες για συνέργεια στην εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη εκβίαση, καθώς και για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχαριστεί το κοινό του για την αγάπη, την στήριξη και την συμπαράσταση που εκδηλώνεται με κάθε τρόπο στο πρόσωπό του», ανέφερε η ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου που εκπροσωπούσε τον Γιώργο Μαζωνάκη.