Lifestyle

Άννα Βίσση για Γιώργο Μαζωνάκη: «Δεν έχω λόγια μόνο βαθειά λύπη»

Στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του, η τραγουδίστρια εξέφρασε το σοκ και τη θλίψη για τον χαμό του
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΖΩΝΑΚΗ ΣΤΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ" (ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ/EUROKINISSI)
Ο Γιώργος Μαζωνάκης / (ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ/EUROKINISSI)
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Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών, το μεσημέρι της Τετάρτης (09.09.2026). Στο άκουσμα της είδησης, συνάδελφοί του καλλιτέχνες, εξέφρασαν το σοκ και τη θλίψη για τον χαμό του. Η Άννα Βίσση συγκινεί με την ανάρτηση της στο Instagram για τον τραγουδιστή.

Η Άννα Βίσση αποχαιρετώντας τον ανέβασε μια φωτογραφία με το πρόσωπο του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Δεν έχω λόγια μόνο βαθειά λύπη…» έγραψε στην ανάρτησή της.

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή έπειτα από ανακοπή καρδιάς. Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν για προγραμματισμένη επέμβαση σε παθολογικό ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Περίπου στις 4:30 το απόγευμα έγινε κλήση στο ΕΚΑΒ και έφτασε στο σημείο μηχανή του ΕΚΑΒ και οι διασώστες του έκαναν ΚΑΡΠΑ.

Ταυτόχρονα έφτασε ασθενοφόρο που τον μετέτεφε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου διαπιστωθηκε πως είχε ήδη υποστεί την ανακοπή και, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, δεν κατέστη δυνατή η ανάνηψή του.

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