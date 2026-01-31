Γιώργος Μουκίδης για Δέσποινα Βανδή: Δεν τη βλέπω, πες μου ένα σοβαρό κομμάτι που έχει πει στην καριέρα της

Ο Γιώργος Μουκίδης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και μίλησε για τον ελληνικό τελικό της Eurovision, αλλά και για τις πρόσφατες δηλώσεις που έκανε η Δέσποινα Βανδή, για το τέλος της συνεργασίας της με τον Νότη Σφακιανάκη.

Ο Γιώργος Μουκίδης χαρακτήρισε «τραγικό» το τραγούδι του Akyla που θεωρείται φαβορί στον ελληνικό τελικό της Eurovision και στη συνέχεια έστρεψε τα «βέλη» του στη Δέσποινα Βανδή. Αναρωτήθηκε ποιο σοβαρό κομμάτι έχει ερμηνεύσει και ανέφερε πως οι δηλώσεις που έκανε για τον Νότη Σφακιανάκη, ήταν περισσότερο μια κίνηση εντυπωσιασμού από την πλευρά της.

«Λείπουν οι μεγάλες λαϊκές φωνές σήμερα. Και αυτοί που δεν ζούνε και αυτοί που δεν τραγουδάνε για “Χ” λόγους. Αφήνουν τους άλλους να αλωνίζουν. Πολύ δύσκολα να επιστρέψει στη νύχτα ο Νότης Σφακιανάκης», είπε αρχικά ο Γιώργος Μουκίδης.

Όταν η ερώτηση του ρεπόρτερ, Κωνσταντίνου Αρτσίτα, στράφηκε στη Δέσποινα Βανδή, με αφορμή ένα απόσπασμα συνέντευξής της που έχει γίνει viral το τελευταίο διάστημα στα social media, ο συνθέτης εκφράστηκε με ιδιαίτερα καυστικό λόγο για την τραγουδίστρια.

«Είναι άξια σχολιασμού η Δέσποινα Βανδή; Είναι μια ποπ σταρ με λαϊκές αποχρώσεις, μέχρι εκεί. Ήταν πιο πολύ κίνηση εντυπωσιασμού παρά ουσίας, όταν είχε αποχωρήσει από το σχήμα με τον Σφακιανάκη. Δεν τη βλέπω. Πες μου ένα σοβαρό κομμάτι που έχει πει η Δέσποινα».

«Η Άννα Βίσση είναι γεννημένη σταρ, ταλαντούχα όσο δεν πάει. Μπορούσε να πάρει ένα μέτριο τραγούδι και να το κάνει χιτ», απάντησε στη συνέχεια ο Γιώργος Μουκίδης για το δίπολο ανάμεσα στις δύο τραγουδίστριες.

Ο Γιώργος Μουκίδης είχε μιλήσει και στο παρελθόν για τη φημολογούμενη – τότε – επιστροφή του Νότη Σφακιανάκη στις μεγάλες πίστες και είχε εκτιμήσει πως αν κάποια στιγμή το αποφασίσει, αυτό θα συμβεί το καλοκαίρι.