Γιώργος Μπόγρης: «Ο Αρναούτογλου δεν έχει χιούμορ και ο Λιάγκας δεν μου αρέσει»

«Τηλεπαιχνίδι πιστεύω ότι θα ήταν το ιδανικό για μένα, το είχα στο μυαλό μου από πιο παλιά, το μπασκετμπολίστας έτυχε», παραδέχτηκε ο Γιώργος Μπόγρης
Ο Γιώργος Μπόγρης
Ο Γιώργος Μπόγρης

Καλεσμένος στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου ήταν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (26/2/2026) ο Γιώργος Μπόγρης, με τον γνωστό μπασκετμπολίστα να δίνει την δική του άποψη για κάποια τηλεοπτικά πρόσωπα.

«Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δεν έχει χιούμορ. […] Ο Γιώργος Λιάγκας δεν μου αρέσει, είναι ο Νότης Σφακιανάκς της ελληνικής τηλεόρασης. Καλό ή κακό θα το κρίνει ο κόσμος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μπόγρης, απαντώντας σε αντίστοιχες ερωτήσεις του παρουσιαστή στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη».

«Τηλεπαιχνίδι πιστεύω ότι θα ήταν το ιδανικό για μένα. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι το είχα στο μυαλό μου από πιο παλιά. Το μπασκετμπολίστας έτυχε. Τώρα που κάνω το podcast, “Τι βρεγμένοι, τι μούσκεμα”, είδα ότι έχουμε ένα flow μαγικό. Γενικότερα, ανάβουν τα φώτα και σε μια κακή μέρα η ενέργειά μου επανέρχεται, οπότε πάμε καλά», δήλωσε αμέσως μετά.

«Δεν το κυνηγάω, γιατί εγώ πιστεύω πως ό,τι είναι να σου φέρει η ζωή, στο φέρνει. Δεν κάνω πλάνα, τυχαίνουν τα πράγματα και τα αντιμετωπίζω. Όταν έρθει, καλώς να έρθει, θα τους διαλύσω. Γιατί είναι κρίμα τώρα, ανακυκλώνεστε οι ίδιοι.

Έπρεπε να βάλεις λαχανί με ροζ για να κάνεις κάτι διαφορετικό, να γελάσουμε», σχολίασε με χιούμορ ο Γιώργος Μπόγρης, αναφερόμενος στις στυλιστικές επιλογές του Φάνη Λαμπρόπουλου.

