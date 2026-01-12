Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Γιώργος Παπαδάκης: Θύελλα αντιδράσεων με διαφήμιση καφετέριας που τον δείχνει να πίνει καφέ στον Παράδεισο

«Ήταν μόνο χιούμορ» λέει για τη διαφήμιση ο ιδιοκτήτης της καφετέριας στην Πελοπόννησο
Η διαφήμιση της καφετέριας
Η διαφήμιση της καφετέριας

Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου σε ηλικία 74 ετών και οι δικοί του άνθρωποι ανεβαίνουν τον δικό τους Γολγοθά. Ο Γιώργος Λιάγκας, το πρωί της Δευτέρας (12-01-2026) αναφέρθηκε σε διαφήμιση καφετέριας, που δείχνει τον εμβληματικό παρουσιαστή που πέθανε, να «σερβίρει» καφέ από τις πύλες του παραδείσου.

Πρόκειται για μια καφετέρια στην Πελοπόννησο, που θέλησε με αυτό τον τρόπο να κερδίσει περισσότερη προβολή. Ο Γιώργος Λιάγκας ξέσπασε και ανέφερε πως «Είναι ανήθικο, είναι απαράδεκτο, είναι ακραίο, είναι διαστροφικό» παρουσιάζοντας το συγκεκριμένο θέμα στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1. Στη σχετική διαφήμιση, ο Γιώργος Παπαδάκης κρατάει ένα ποτήρι με την επωνυμία της επιχείρησης. 

Στη συνέχεια, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος εστίασης, κ. Διονύσης Σωτηρόπουλος μίλησε ζωντανά στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.«Εγώ είμαι ο “ηθικός αυτουργός” γι’ αυτό. Ούτε διαστροφικό είναι το μυαλό μου, ούτε παρανοϊκό. Εμείς θεωρούμε τον Γιώργο Παπαδάκη για τη γενιά μας, τηλεοπτικό μας πατέρα. Ήταν μόνο χιούμορ. Στον παράδεισο τον έβαλα, όχι στην κόλαση. Μακάρι να μην είχε πεθάνει ποτέ» απάντησε χαρακτηριστικά.

«Συμφωνούμε όλοι στην αδιαπραγμάτευτη δημοφιλία του Γιώργου Παπαδακη. Τώρα όμως, εγώ το θεωρώ -μη βάλω βαριά κουβέντα- ότι είναι ανήθικο, απαράδεκτο, ακραίο. Το τελευταίο πράγμα που θα έχουν τώρα στο μυαλό της η οικογένεια του Παπαδάκη θα ήταν αυτό» σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας.

Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, εκτυλίχθηκαν στιγμές συγκίνησης στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας με συγγενείς, συνεργάτες και φίλους να αποχαιρετούν τον εμβληματικό παρουσιαστή. Ο επικήδειος που εκφώνησε ο Στρατής Λιαρέλλης ήταν σπαρακτικός. Ελένη Μενεγάκη και Γιάννης Λάτσιος εμφανίστηκαν μαζί.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
163
92
76
76
59
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Μαρκ Ράφαλο και Τζιν Σμαρτ στις Χρυσές Σφαίρες με κονκάρδα για την Ρενέ Γκουντ που δολοφονήθηκε από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη
Διάσημοι ηθοποιοί του Χόλιγουντ χρησιμοποίησαν τη λάμψη των βραβείων για να στείλουν πολιτικό μήνυμα κατά της ICE και υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Jean Smart
Newsit logo
Newsit logo