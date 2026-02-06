Γιώργος Παπαγεωργίου: «Βιώνω μία καψούρα με την κόρη μου»

Στο ενδεχόμενο να παρουσιάσει μία δική του εκπομπή, αλλά και στη σχέση με την 2,5 ετών κόρη του, Έλλη, αναφέρθηκε ο Γιώργος Παπαγεωργίου σε δηλώσεις του την Παρασκευή (06.02.2026) στο MEGA και στην εκπομπή που παρουσιάζει η Φαίη Σκορδά.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Παπαγεωργίου που ταυτόχρονα παίζει στο θέατρο, σκηνοθετεί και να πραγματοποιεί live εμφανίσεις με την μπάντα του, μίλησε στο «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά, αποκαλύπτοντας ότι πελαγώνει και μόνο στη σκέψη τού να βρεθεί ο ίδιος σε ρόλο παρουσιαστή.

Παράλληλα, για την κόρη του είπε ότι έχουν μπει στη φάση του απόλυτου έρωτα και πως δυσκολεύεται να βάλει τα όρια που θα ήθελε.

«O ρόλος του παρουσιαστή είναι μια τελείως άλλη δουλειά. Κάνω ήδη τρία πράγματα, σκηνοθετώ, παίζω και τραγουδάω. Δε νομίζω ότι υπάρχει χώρος και για τέταρτο, και δε νομίζω ότι μου ταιριάζει κιόλας. Στη σκέψη και μόνο ότι φοράω ένα ακουστικό και κάποιος μου μιλάει και ταυτόχρονα πρέπει εγώ να μιλάω, πελαγώνω. Νομίζω ότι δε θα μπορούσα να το κάνω καθόλου καλά. Με φέρνει σε φοβερή αμηχανία», είπε αρχικά ο Γιώργος Παπαγεωργίου.

Στη συνέχεια, για την κόρη του, ανέφερε, «Με την κόρη μου νομίζω ότι τώρα μπαίνουμε στη φάση του απόλυτου έρωτα. Εγώ βιώνω μία καψούρα. Ό,τι είχα προαποφασίσει να μην κάνω, δυστυχώς θα το κάνω. Δε μπορώ να βάλω τα όρια που θέλω, δε μπορώ να είμαι ο αυστηρός μπαμπάς. Νομίζω ότι θα είμαι αυτός που θα με κάνει ό,τι θέλει».

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Παπαγεωργίου και η Δανάη Μιχαλάκη παντρεύτηκαν το καλοκαίρι του 2021 έπειτα από αρκετά χρόνια σχέσης, ενώ τον Νοέμβριο του 2023 ήρθε στη ζωή η κόρη τους, Έλλη.