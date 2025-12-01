Lifestyle

Γιώργος Παράσχος: «Η τωρινή μου σύντροφος διαγνώστηκε την ίδια περίοδο με καρκίνο»

«Η πρώην γυναίκα μου με στήριξε πάρα πολύ, δεν το περίμενα» λέει ο γνωστός ηθοποιός
Γιώργος Παράσχος

«Δεν ξέρω αν θα μπορέσω ποτέ να νικήσω τον καρκίνο», εξομολογήθηκε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Παράσχος.

Συνέντευξη στην εκπομπή Buongiorno παραχώρησε την Δευτέρα (01.12.2025) ο Γιώργος Παράσχος. Ο ηθοποιός μίλησε για την επιστροφή του στο θέατρο, αλλά και τη μάχη του με τον καρκίνο.

«Είναι ευλογία που γυρίζω στο θέατρο. Ήθελα πολλά χρόνια να δουλέψω με τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη», είπε αρχικά ο Γιώργος Παράσχος.

Ο Γιώργος Παράσχος είπε στη συνέχεια: «Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να νικήσω ποτέ τον καρκίνο. Ήμουν από τους τυχερούς, που η αρρώστια μου ένωσε την οικογένειά μου.

Η πρώην γυναίκα μου με στήριξε πάρα πολύ, δεν το περίμενα».

Τέλος αποκάλυψε: «Η τωρινή μου σύντροφος διαγνώστηκε την ίδια περίοδο με καρκίνο. Το διαχειριστήκαμε με λογική, ηρεμία και προσευχή. Έκανα όλες τις θεραπείες για χάρη της κόρης μου. Ευχαριστώ τον Θεό που μου έφερε τον καρκίνο και εξαφάνισε το εγώ μου».

