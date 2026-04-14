Γιώργος Παράσχος: Τώρα ένας από τους δύο καρκίνους πάει να “ανέβει” λίγο, αλλά δεν φοβάμαι

Μία νέα συνέντευξη έδωσε ο Γιώργος Παράσχος και αναφέρθηκε τόσο στην περιπέτειά του με τον καρκίνο όσο και στην προσωπική του ζωή.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε την Τρίτη (14.04.2026) στην εκπομπή «Breakfast@Star» και εξομολογήθηκε το πώς βλέπει τα πράγματα από τη στιγμή που νόσησε με καρκίνο. Επίσης, ο Γιώργος Παράσχος αναφέρθηκε στη σχέση του με την πρώην σύζυγό του και την σύντροφό του, τονίζοντας ότι εκείνος κρατά τις ισορροπίες.

«Σταθερά, το κρατάμε σε καταστολή. Τώρα ένας από τους δύο καρκίνους πάει να “ανέβει” λίγο, αλλά δεν φοβάμαι, γιατί έχω τον γιατρό μου, τον καθηγητή Δημόπουλο, που θα αναλάβει εκείνος και θα με γιατροπορέψει. Είτε ανέβει, είτε κατέβει, είτε εξαφανιστεί, είτε μείνει, δεν με φοβίζει. Ό,τι είναι να ‘ρθει, ας έρθει», εξομολογήθηκε ο Γιώργος Παράσχος για την υγεία του.

«Γιατί, να κάτσω και να μελαγχολήσω… Και να, και να πιεστώ… Τι θα καταφέρω; Δεν θα βγει κάτι. Οπότε λέω, να ζήσω το τώρα. Αλλά, να ζήσω το τώρα, τι εννοώ; Όχι εγωιστικά. Γιατί, τον “έξω από ‘δω” που λέμε… τον λέμε “εγώ”. Δεν είναι ο διάβολος που λέμε. Ο “εγώ” είναι», πρόσθεσε.

Παράλληλα ο Γιώργος Παράσχος παραδέχτηκε: «Πριν συμβεί αυτό με την υγεία μου δεν είχα έντονη αυτή τη σκέψη. Την είχα ένα 15-20%. Δεν θα σου πω ότι θα πάω να κλειστώ σε μοναστήρι. Δεν είμαι άνθρωπος των άκρων, ούτε της υπερβολής. Αλλά τα βλέπω αλλιώς. Π.χ. τώρα δεν μπορώ να βλέπω ανθρώπους να βρίζουν τα Θεία. Δεν μπορώ. Ειλικρινά. Είναι σαν να μου βρίζεις τη μάνα μου. Δεν μπορώ. Ο καρκίνος χτύπησε κι αλλού… Στο φάσμα, τέλος πάντων, το κοντινό μου. Και προσπαθώ να το μεταφέρω με τέτοιον τρόπο, ώστε να τους κρατήσω ήρεμους. Όχι να αλλάξω τον τρόπο σκέψης τους. Μου λέει κάποια στιγμή το άτομο αυτό “Είμαι”, λέει, σε ένα… σε ένα κενό”. Και εκεί έμεινα. Στο κενό; Άσ’ τα χέρια σου ανοιχτά. “Ό,τι θέλεις, κάνε με”».

«Ξέρω πότε θα απευθυνθώ στην πρώην γυναίκα μου, ξέρω πότε θα απευθυνθώ στη σύντροφό μου. Και όταν είναι τα κοινά, ξέρω σε ποιον πρέπει να μιλήσω, πότε και τι να πω. Δε θα τις φέρω ποτέ σε ρήξη, γιατί εγώ είμαι ο συνδετικός κρίκος», δήλωσε στη συνέχεια για την προσωπική του ζωή.

«Είναι πολύ βαριά η λέξη αποτυχία (σ.σ. για έναν χωρισμό). Πήγα να κάνω κάτι το οποίο δεν βγήκε. Ποια αποτυχία; Χρεώνεσαι κι εσύ το 50% απ’ τα λάθη. Είναι πολύ βαρύ όλο αυτό… Αυτό που δε μας βγήκε μας έφερε κι ένα παιδί. Σκοπός είναι να βρεθούμε αρμονικά. Όχι να βγάλουμε μαχαίρια, σπαθιά, και να ακούω αστυνομίες, και να πηγαίνουν αυτόφωρα, και λέω, θεέ μου, σε τι κόσμο ζούμε. Να φτάνουμε σε αυτό το σημείο; Ενώ υπάρχουν και παιδιά, ξέρω εγώ, στη μέση…», ανέφερε ακόμα ο Γιώργος Παράσχος.