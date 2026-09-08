Γιώργος Πατούλης: Η Μαρίνα Σταυράκη κατά του πρώην συζύγου της – «Που να κατέβεις βρε κακομοίρη;»

Με ένα σχόλιο κάτω από ανάρτηση του πρώην συζύγου της, Γιώργου Πατούλη, κατάφερε να «ρίξει» το ίντερνετ η Μαρίνα Σταυράκη το βράδυ της Τρίτης (08.09.2026).

Ο πρώην περιφερειάρχης έσπευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media με σκοπό να στείλει ένα μήνυμα για τα μελλοντικά του σχέδια. Ωστόσο, η Μαρίνα Σταυράκη πρόλαβε να αφήσει ένα σχόλιο κάτω από την δημοσίευση και με πέντε λέξεις έδειξε ότι μάλλον οι σχέσεις του πρώην ζευγαριού δεν εξομαλύνθηκαν μετά το διαζύγιο.

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Η ανάρτηση του Γιώργου Πατούλη είχε να κάνει με δημοσιεύματα που τον ήθελαν να βάζει υποψηφιότητα για βουλευτής.

«Έχουν γραφτεί πολλά δημοσιεύματα το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι κατεβαίνω στον πολιτικό στίβο, το βουλευτικό πολιτικό στίβο, σε κάποια κόμματα. Πράγματι, η πολιτική πάντα με ενδιέφερε και μπορεί να έχω χρηματίσει και ως δήμαρχος και ως περιφερειάρχης και ως πρόεδρος των δημάρχων και ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας.

Αλλά όταν ενδιαφέρομαι, δεν μιλούν για μένα τα site, αλλά μιλώ ο ίδιος. Άρα αυτή τη στιγμή ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας και μάλιστα εκλεγμένος για πέμπτη φορά, έχω πολύ δουλειά να κάνω σε αυτόν τον τομέα και οτιδήποτε άλλο εγώ θα το πω με δυνατό τρόπο, όπως ξέρω να συννομιλώ προφανώς με την ίδια την κοινωνία», λέει στο βίντεο που δημοσίευσε ο Γιώργος Πατούλης.

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Από την πλευρά της όμως, η Μαρίνα Σταυράκη, κάτω από την ανάρτηση του πρώην συζύγου της, έγραψε: «Πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;». Πρόκειται για την δεύτερη δημόσια «επίθεση» που εξαπολύει κατά του Γιώργου Πατούλη.