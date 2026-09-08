Ο Αντώνης Ρέμος έτοιμος για την φαντασμαγορική συναυλία στην Θεσσαλονίκη: Ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Ροναλντίνιο που θα χορέψει «Ζορμπά»

Αντίστροφα μετρά ο ταλαντούχος τραγουδιστής, Αντώνης Ρέμος, για την μεγάλη ανοιχτή συναυλία που θα κάνει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη για τα 30 χρόνια πορείας του στο τραγούδι.

Η φαντασμαγορική συναυλία του θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, όπου ο Αντώνης Ρέμος θα γιορτάσει τα 30 χρόνια στο τραγούδι, ερμηνεύοντας μερικές από τις επιτυχίες του που άφησαν εποχή στην ελληνική μουσική. Σήμερα (08.09.2026) ο τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στα πλαίσια της εντυπωσιακής εκδήλωσης του Σαββάτου που θα έχει με εκλεκτούς καλεσμένους.

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Στον ουρανό της πόλης θα πραγματοποιηθεί ένα σόου πυροτεχνημάτων, ενώ 1.200 drones θα δώσουν δικό τους στίγμα. Στην πόλη θα στηθούν δέκα γιγαντοοθόνες και τριάντα κάμερες για να παρακολουθεί ο κόσμος τη συναυλία και να συμμετέχει από διάφορα σημεία. Για τα άτομα με αναπηρία θα υπάρχει ειδική μέριμνα για προσβασιμότητα. Για τις ανάγκες της προετοιμασίας εργάζονται 1000 άτομα, ενώ άλλοι 1000 θα είναι οι μουσικοί και οι perfomers.

Την βραδιά θα συντονίσει ο καλός φίλος του Αντώνη Ρέμου, Γρηγόρης Αρναούτογλου, ενώ παρόντες αναμένεται να είναι και άλλοι μεγάλοι καλλιτέχνες όπως η Δέσποινα Βανδή, η Καίτη Γαρμπή, η Μαντώ, ο Κώστας Χατζής και οι Gipsy Kings.

Μεγάλης σημασίας είναι και η παρουσία του διεθνούς άσσου του ποδοσφαίρου, Ροναλντίνιο, ο οποίος είναι χρόνια φίλος με τον Έλληνα τραγουδιστή και αναμένεται να εμφανιστεί στην μεγάλη σκηνή στη Νέα Παραλία.

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«Τι άλλο θέλετε να φέρω;», είπε χαριτολογώντας ο καλλιτέχνης.

Ο Ροναλντίνιο θα επισκεφτεί για πρώτη φορά στη ζωή του τη Θεσσαλονίκη με τον Αντώνη Ρέμο να τονίζει πως «θα απολαύσει κάθε στιγμή που θα βρίσκεται μπροστά στον κόσμο και στην πόλη» και αποκάλυψε πως μαζί θα τραγουδήσουν, θα παίξουν κρουστά και θα χορέψουν Ζορμπά.

Το «ευχαριστώ» και οι αναφορές στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Το απόγευμα της Τρίτης, ο γνωστός ερμηνευτής έφτασε με την σύντροφό του, Υβόννη Μπόσνιακ μπροστά από τον Λευκό Πύργο όπου παραχώρησε συνέντευξη Τύπου.

Το ζευγάρι ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετο, χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους με χαμόγελο ενώ πόζαραν στους φωτογραφικούς φακούς δίνοντας ένα τρυφερό φιλί.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Αντώνης Ρέμος ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες του, τους φίλους του, την οικογένειά του αλλά και το κοινό για την αγάπη και τη στήριξη που του δίνουν όλα αυτά τα χρόνια.

«Ευχαριστώ πάρα πολύ τους εκλεκτούς συνεργάτες που είπαν αυτά έτσι τα λόγια τα εισαγωγικά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τη Στέλλα μου και τον Γιώργο. Ας ξεκινήσουμε από πού γεννήθηκε αυτή η ιδέα. Γεννήθηκε κάνοντας Πρωτοχρονιά. Τη χρονιά που μας που λοιπόν που διανύουμε. Ανέτρεξα κάποια στιγμή και σκέφτηκα λέω 2026. Αυτόματα πήγε το μυαλό μου στην χρονιά που πρώτη φορά κυκλοφόρησα τον πρώτο μου δίσκο που ήταν το 1996 και λέω κοίταξε να δεις, περάσανε κιόλας 30 χρόνια».

Και συμπλήρωσε: «Δεν το κατάλαβα, αλλά απλά όπως έχει πει και μία φίλη μου πριν από χρόνια ότι όταν γράφεις ιστορία ποτέ δεν είσαι παρών. Έτσι και λέω. Απλά κάποια στιγμή γυρνάς πίσω και κοιτάζεις το χρόνο και το χώρο και βλέπεις σε ποιο σημείο είσαι. Έτσι λοιπόν, τριάντα χρόνια μετά, βρέθηκα το 2026 να αναρωτιέμαι ότι κοίταξε να δεις, πέρασαν τα πρώτα τριάντα χρόνια και δόξα τω Θεώ είμαστε καλά. Είμαι καλά, έχω δημιουργήσει την οικογένειά μου, έχω τους φίλους μου, έχω τους εχθρούς μου. Είναι όλα καλά. Και σκέφτηκα λέω γιατί να μην κάνουμε μία εκδήλωση, μία γιορτή για να γιορτάσουμε με όλους τους φίλους μου όλα αυτά που έχω ζήσει αυτά τα τριάντα χρόνια μέσα από τη μουσική.

Όλες τις εμπειρίες που έχω συλλέξει και ανθρώπους που έχω γνωρίσει, καλλιτέχνες, μουσικούς, συνεργάτες. Και έτσι γεννήθηκε η ιδέα το να γίνει μία, μία όμορφη γιορτή για τα τριάντα χρόνια καριέρας μου. Δεν σας κρύβω ότι όταν κάναμε εδώ στη Θεσσαλονίκη τα Χριστούγεννα την εκδήλωση στην Αριστοτέλους ήταν οι συγκυρίες ήταν πολύ εναντίον αυτής της βραδιάς. Υπήρχαν κινητοποιήσεις που ήταν πολύ, πολύ έντονες. Ο καιρός ήταν κακός, έβρεχε πολύ. Μετά ήταν και ένας αγώνας ποδοσφαιρικός, από τους πιο σημαντικούς της πόλης που ήταν ο Άρης-ΠΑΟΚ. Θυμάμαι καλά με το Κύπελλο».

«Τέλος πάντων, τα μέσα μαζικής μεταφοράς ήταν, είχαν απεργία. Άρα λοιπόν δεν έμεινε τίποτα άλλο. Ήταν να έρθουν κανένα δύο τρακτέρ που δεν ήρθαν τελικά και γλυτώσαμε. Αλλά όλα αυτά μαζί. Μία ώρα πριν την συναυλία λέω ωραία, θα είμαστε τρεις και ο κούκος και θα κάνουμε, θα ανάψουμε το δέντρο και πιστεύω ότι θα περάσουμε μεταξύ φίλων και γνωστών. Θα περάσουμε μια πολύ ωραία βραδιά οικογενειακού χαρακτήρα. Αντ’ αυτού, όταν βγήκα πάνω στη σκηνή, είδα κόσμο. Δεν μπορούσα να δω πόσο πολύ, γιατί μετά είδα πόσος κόσμος μαζεύτηκε. Από ότι με ενημέρωσαν πρέπει να μαζεύτηκε πάνω από πενήντα έξι χιλιάδες κόσμος εκείνη την βραδιά και αυτό με εντυπωσίασε και μου έδειξε ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από το να δει από κοντά αγαπημένους τραγουδιστές και μάλλον μου έδειξε ότι ήθελε να δει τον φίλο τους, τραγουδιστή. Τον άνθρωπο που είναι, που έχει μεγαλώσει εδώ στην πόλη. Έχει ζήσει εδώ, σε αυτή την πόλη και ξέρει πάρα πάρα πολύ καλά όλα τα σημεία. Και έχω και εγώ όλες μου τις αναμνήσεις, όπως έχετε και εσείς όλοι από κάθε, από πολλά στενά και από πολλές περιοχές της Θεσσαλονίκης», είπε ο Αντώνης Ρέμος.

Για την επιλογή του χώρου της συναυλίας που προκάλεσε αντιδράσεις, διότι θα πραγματοποιηθεί μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Αντώνης Ρέμος σημείωσε: «Όταν σχεδιάζεις μία παράσταση, όταν είναι επί χάρτου, τα σχέδια ωχριούν και είναι πολύ μικρά μπροστά– μπροστά στην πραγματικότητα. Εμείς εννοείται ότι τίποτα δεν έγινε χωρίς τη γνώση του Δήμου. Όλα ήταν εις γνώση της αρχής και του Δήμου και τα σχέδιά μας και όλα. Ίσως τρόμαξε λίγο παραπάνω η αποτύπωση από το χαρτί στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα ναι, όντως δείχνει να είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά αυτό της αξίζει.

Δεν αξίζει τίποτα λιγότερο, όχι για τη γιορτή τη δική μου, αλλά για τη στιγμή που θα ‘ρθούμε όλοι μαζί σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο, στη συγκεκριμένη, γωνιά της Θεσσαλονίκης, στο συγκεκριμένο μέρος που υπάρχει το σύμβολο της Θεσσαλονίκης. Δεν θα άξιζε τίποτα λιγότερο, γιατί η μεγαλοπρέπεια πρέπει να φανεί με όλα τα, σε όλα τα επίπεδα και με όλες τις τεχνικές που μπορώ να έχω. Εγώ θα προσπαθήσω να αναδείξω με τον πλέον πιο σύγχρονο τεχνολογικά τρόπο το μήνυμα ότι εδώ απόψε γιορτάζει η Θεσσαλονίκη με τα σύμβολά της, γιορτάζει η πόλη που ανέδειξε τον Αντώνη Ρέμο. Γι’ αυτό λοιπόν το λόγο ίσως να κακοφάνηκε με κάποιο τρόπο, αλλά πιστεύω ότι, θα παρακαλέσω για άλλη μια φορά να μας κρίνετε τη Δευτέρα το πρωί. Θέλω το Σάββατο βράδυ να δείτε όσοι από εσάς συνεχίζετε να επιμένετε ότι αυτό το πράγμα ήταν λάθος. Συμφωνώ με κάποιους λοιπόν ότι διαφωνούμε, αλλά δημοκρατία είναι να μπορείς να ανέχεσαι και όχι να επιβάλλεις την δική σου θέση. Απλά αν δε συμφωνείς, δεν πας. Έχεις τη δυνατότητα να μην έρθεις στην συναυλία. Έχεις τη δυνατότητα να πεις ότι “ναι, την είδα και δεν μου άρεσε”, αλλά όχι να απαιτήσεις να ξηλώσεις την εξέδρα, να απαιτήσεις να μη γίνει αυτό που θες εσύ. Αυτό θεωρώ ότι δεν είναι δημοκρατία. Έτσι; Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα σας τα πω τραγουδώντας».

Και τόνισε, λέγοντας: «Έδειξε ο κόσμος ότι έχει κάνει μια μεγάλη κινητοποίηση. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε, για να καταλήξω ότι ο ιδανικός χώρος για να κάνουμε αυτήν και να μπορέσουμε να χωρέσουμε όλοι και να απολαύσουμε όλοι μαζί αυτή την παραγωγή είναι η παραλία της Θεσσαλονίκης μας και είναι ο χώρος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα δημιουργούσαν μια τέτοια κατάσταση που βιώνουμε τον τελευταίο καιρό, γιατί το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα είναι να δημιουργήσω ένα κλίμα, να δημιουργήσω ένα κλίμα διχόνοιας, ένα κλίμα αντιπαράθεσης, χωρίς κανέναν, μα κανέναν απολύτως λόγο, λόγο. Πριν αναφερθούμε και να αρχίσουμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα, γιατί καταλαβαίνω ότι θέλετε να ρωτήσετε πολλά πράγματα, θα ήθελα να ολοκληρώσω πρώτα από όλα με τις ευχαριστίες μου για όλους τους συνεργάτες που, που συμμετέχουν και εδώ και οχτώ μήνες εργαζόμαστε πάρα, πάρα, πάρα πολύ σκληρά για να καταφέρουμε να παρουσιάσουμε αυτό που θα σας παρουσιάσουμε το Σάββατο που έρχεται».

Μάλιστα, για τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν λόγω της συναυλίας που έχει ετοιμάσει, ο ίδιος παραδέχτηκε: «Έχουμε γίνει viral σε όλα τα επίπεδα, χωρίς να το θέλω βέβαια, δεν θα ήταν και απαραίτητο. Εγώ ήθελα να έρθω εδώ στην πόλη με πλατύ χαμόγελο και με μεγάλη ανυπομονησία. Χαμογελάω, αλλά ήρθα και με λίγο σφιγμένη την καρδιά, γιατί δε σας κρύβω ότι στενοχωριέμαι πάρα πολύ να νιώθω ότι υπάρχουν απόψεις που χωρίς να δουν, χωρίς να δουν ακόμη τι έχουμε ετοιμάσει, βιαστήκανε να κρίνουν κάτι το οποίο τώρα είναι στη δημιουργία του. Καταλαβαίνω ότι για κάποιους μπορεί όλες αυτές οι κατασκευές να φαίνονται κάπως περίεργες, αλλά παιδιά είμαστε στο 2026.

Η τεχνολογία είναι αυτή που θα δώσει τις απαντήσεις και θα αναδείξει όλα αυτά που θα θέλαμε να δείξουμε σαν λαός, σαν πόλη, σαν, σαν Θεσσαλονικείς. Εγώ έτσι το σκέφτηκα, έτσι το αισθάνθηκα. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη, είμαι Μακεδόνας. Είναι μεγάλη μου χαρά, είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι Μακεδόνας. Το φωνάζω από την πρώτη στιγμή ότι κατάγομαι από εδώ. Με αγάπησε ο κόσμος σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο όπου υπήρχαν Έλληνες και όχι μόνο.

Θέλω να σας πω ότι όλες μου οι εμφανίσεις κατά καιρούς, είτε είναι στη Μύκονο είτε είναι σε άλλες χώρες, φεύγοντας αυτοί όλοι που με ακούσανε, είτε είναι αραβικής καταγωγής, είτε είναι ρωσικής καταγωγής, είτε είναι αμερικανικής καταγωγής, από οπουδήποτε έχουν έρθει άνθρωποι από ξένες χώρες και έχουν έρθει, έρθει στην Ελλάδα, φεύγοντας έχουν πάρει μαζί τους ένα κομμάτι μουσικής και πολλοί από αυτούς έχουν πάρει ένα κομμάτι δικής μου μουσικής. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν μου λένε ότι έχουν βρεθεί στα Φίτζι Άιλαντς και άκουσαν τραγούδι μου. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν έρχονται και μου λένε ότι στην τάδε χώρα παίζουν τα τραγούδια μου σε ένα ραδιόφωνο. Όχι μόνο δικά μου. Και άλλων. Η ελληνική μουσική ταξιδεύει.

Μην προσπαθούμε να της κόψουμε τα φτερά. Δεν είναι ντροπή να ακουστεί. Γιατί με λύπησε και ένας άνθρωπος που ήταν η γνώμη του, που λέει, “Ναι, πάρα πολύ ωραίο, άκουσα θα ήτανε– δε μ’ αρέσει καθόλου που είναι ο Ρέμος και το κάνει. Αν ήταν ένας ξένος δε θα είχα πρόβλημα”. Εκεί φτάσαμε. Άρα λοιπόν για μένα αυτό το πράγμα με πληγώνει, αλλά από την άλλη μου δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχίσω. Να συνεχίσω και να δείχνω ότι είμαι εδώ γιατί είστε και εσείς εδώ. Είμαι εδώ γιατί και όλοι αυτοί που θα έρθουνε να στηρίξουν αυτή την βραδιά και να ακούσουν αυτή την βραδιά θα είναι πολλοί. Θα είμαστε μια μεγάλη αγκαλιά, θα είμαστε μια μεγάλη οικογένεια και εγώ θα κάνω το καλύτερο δυνατό για εκείνη τη μέρα να είμαι ο καλύτερος Ρέμος των 30 χρόνων μου».

Τέλος, για τις σημαντικές απουσίες της Μαρινέλας και του Αντώνη Βαρδή, ο αγαπημένος τραγουδιστής δήλωσε: «Με την βοήθεια της τεχνολογίας θα ζήσουμε ξανά κάποιες στιγμές με κάποιους πολύ αγαπημένους τραγουδιστές. Θα τους βρούμε, θα τους δούμε πάλι κοντά μας και ελπίζω να μπορέσει το τραγούδι που θα πούμε μαζί τους να ταξιδέψει και να τους φτάσει μέχρι εκεί που είναι οι ψυχές τους. Όντως υπάρχουν στιγμές που θα αναφερθούμε σε αγαπημένους και σε καλλιτέχνες που έχουν παίξει μέγιστο ρόλο στην καριέρα μου, αλλά να μη σας αποκαλύψω, να τα δείτε το βράδυ της συναυλίας και να είμαι σίγουρος ότι και εσείς μαζί με εμένα θα συγκινηθείτε».