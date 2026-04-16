Γιώργος Πατούλης και Νάνσυ Κοιλού βαφτίζουν τον γιο τους την 1η Ιουνίου – Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Ελπιδοφόρος, θα τελέσει το μυστήριο

Πριν από έναν χρόνο και κάτι ο Γιώργος Πατούλης έγινε πατέρας για δεύτερη φορά, αποκτώντας το πρώτο του παιδί με την εκλεκτή της καρδιάς του, Νάνσυ Κοιλού. Το ζευγάρι σύντομα πρόκειται να βαφτίσει τον γιο του και βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες.

Την Πέμπτη (16.04.2026) η εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1 μετέδωσε λεπτομέρειες για τη βάφτιση του μικρούλη, που αναμένεται να γίνει την 1η Ιουνίου στο Λαγονήσι. Το μυστήριο θα τελέσει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ενώ ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού έχουν ήδη αρχίσει να στέλνουν τα προσκλητήρια στους καλεσμένους τους.

«Έχουν ήδη ξεκινήσει και στέλνονται τα προσκλητήρια. 1η Ιουνίου λοιπόν θα γίνει η βάφτιση στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Λαγονήσι και θα υπάρξει μία δεξίωση στο Plaza Resort Hotel, που είναι στην Ανάβυσσο. Αναμένεται να υπάρξουν πάρα πολλοί καλεσμένοι. Θα τελέσει το μυστήριο ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Οι δυο τους είναι πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Το όνομα αυτού θα είναι Νικόλας, το έχει πει και σε παλαιότερη συνέντευξη ο Γιώργος Πατούλης αυτό. Αναμένεται λοιπόν να καλεστούν πάρα πολλοί από τον πολιτικό χώρο. Ήδη έχουν σταλεί και εκεί οι προσκλήσεις», ανέφερε η Φαίη Φώτου.

Σημειώνεται ότι η εκλεκτή της καρδιάς του πρώην Περιφερειάρχη Αττικής, Νάνσυ Κοιλού, έφερε στον κόσμο το μωρό τους την Παρασκευή (14/02/2025) κι εκείνος είχε δηλώσει στην εκπομπή «Super Κατερίνα»: «H αλήθεια είναι ότι απολαμβάνω αυτές τις πρώτες εβδομάδες με το νέο μέλος της οικογένειάς μας, τον μικρό Νικόλα. Είναι ένας ωραίος τύπος. Μας έχει αλλάξει τη ζωή. Οι στιγμές αυτές είναι ανεξίτηλες και πάρα πολύ σημαντικές για μένα».